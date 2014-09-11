Больше половины казахстанских работодателей не удовлетворены уровнем подготовки выпускников, сообщает kapital.kz.
Директор департамента по работе со студентами холдинга «Кәсіпқор» Тогжан Джумагулова недавно заявила казахстанским СМИ, что больше половины казахстанских работодателей не удовлетворены уровнем подготовки выпускников отечественных учебных заведений.
«44,5% работодателей сказали, что в целом не удовлетворены уровнем подготовки выпускников учебных заведений в Казахстане. 18% вообще сказали, что они не соответствуют современным требованиям, потребностям экономики. То есть это говорит о том, что 63% работодателей в принципе не удовлетворены уровнем подготовки наших выпускников учебных заведений», – сказала г-жа Джумагулова, озвучивая результаты социологического опроса среди работодателей.
По ее словам, решение этой проблемы лежит во взаимодействии работодателей и учебных заведений. «В данной ситуации ясно, что нужно принимать меры», – отметила представитель холдинга.
Кроме того, исследование показало, что 32% работодателей не могут подобрать себе подходящие кадры. «48% работодателей ищут своих работников в интернете, то есть выпускникам нужно обратить на это внимание. 28% публикует объявление о вакансиях только на своих сайтах. Это не совсем удобно», – сказала г-жа Джумагулова. Также соцопрос показал, что в ярмарках вакансий участвует очень мало работодателей – менее 5% опрошенных.
Кое-что делается
Нельзя сказать, что в Казахстане ничего не делается по проблеме повышения качества выпускников учебных заведений. Так, в школах вводится схема подушевого финансирования, а количество вузов сокращается.
Кстати, подушевой норматив введен в государственную программу развития образования на 2011-2020 годы. Ожидается, что применение новых механизмов финансирования образования повысит эффективность бюджетных расходов и качество образования. В 2015 году все школы республики должны перейти на подушевой норматив. Это означает, что школы будут получать из бюджета столько денег, сколько заслуживают своим трудом и качеством преподавания. Чем больше ребят захотят учиться в этой школе, тем больше денег она получит из бюджета. Тогда как сегодня бюджет выделяет всем школам примерно одинаковые суммы. Теперь уравниловки не будет.
Вообще, нормативно-подушевая модель финансирования школы – это финансирование по формуле «в расчете на одного ученика». К примеру, нормативное бюджетное финансирование в расчете на одного ученика составляет 20 тыс. тенге в год. Это значит, что если в школе учатся 700 учеников, то она получит в год 14 млн тенге. Если же в школе учатся 500 детей, то она, соответственно, получит меньше - 10 млн тенге.
Между тем власти сильно озабочены и плохим качеством обучения в вузах. Главная стратегическая задача – это сокращение количества вузов с тем, чтобы отсечь от отрасли учебные заведения с плохим материально-техническим обеспечением и плохим преподавательским составом.
Так, еще в начале декабря 2011 года власти запланировали в течение 3 лет сократить количество вузов. Об этом в ходе заседания правительства говорил министр образования и науки РК Бахытжан Жумагулов. «В соответствии с поручением главы государства необходимо существенно оптимизировать сеть вузов, законодательная база для этого у нас имеется. Но одномоментно сократить число вузов невозможно. Это требует длительных судебных тяжб для отзыва лицензий у тех вузов, которые дают образовательные услуги на очень слабом уровне», – сказал тогда министр.
Результат сокращений количества вузов налицо: к началу 2013 года количество вузов было сокращено со 149 до 136 путем укрупнения.
Но и этого мало. Уже в марте 2013 года Бахытжан Жумагулов сообщил, что в ближайшие два года количество вузов в Казахстане сократится до 100.
По его словам, подобное сокращение выведет показатель отношения числа вузов к численности населения на уровень, принятый в развитых странах. В результате процесса оптимизации высшего образования в большинстве регионов страны останется по два вуза, государственному и крупному частному.
Не все так плохо
Безусловно, мнение работодателей нельзя воспринимать как истину в последней инстанции.
К примеру, в 2011 году компания «Казатомпром» приняла на работу 40 выпускников Казахского национального университета (КазНУ) механико-математического, экономического, юридического, химического и физического факультетов.
Это стало возможным потому, что компания активно сотрудничала с центром карьеры КазНУ и приняла активное участие на ярмарке вакансий вуза. Причем документы на вакансии представили более 300 выпускников, из которых 40 прошли профессиональные тесты и были приглашены на собеседование с руководством компании.
Что же касается того, что работодатели постоянно недовольны качеством подготовки выпускников учебных заведений, то это обычная практика. Работодатели всегда будут недовольны.
Зачастую именно работодатели хотят быстрого результата: сегодня наладил связи со школами и вузами, а завтра получил квалифицированных специалистов. Но так на самом деле не бывает. К примеру, после Второй мировой войны японское правительство инвестировало часть ВВП в образование в течение 25 лет, чтобы получить результат.
Конечно, в целом вузы еще не справляются с задачей повышения качества обучения. Поэтому только недавно за рубежом обучались 32 тыс. казахстанцев, а к началу 2014 года – 65 тыс.
Казахстану нужно развивать грантовую систему. В частности, власти должны заинтересовать работодателей в том, чтобы они инвестировали в школы и вузы, предусмотреть льготы и преференции, чтобы такая инвестиционная деятельность поощрялась и не вела к резкому росту налоговых отчислений.
С другой стороны, власти просто обязаны модернизировать и школы, и вузы. Тот же подушевой норматив может сильно помочь школе повысить качество образования. Он создаст предпосылки для конкуренции между школами и в рыночной экономике – это правильный сигнал.
Власти также должны стимулировать вузы повышать качество образования. Причем предпринимать комплекс мер. Например, заинтересовать преподавателей в том, чтобы они постоянно работали над собой. Для этого можно ввести свободное посещение лекций. Востребованные преподаватели будут получать большую зарплату, невостребованные – меньшую. И все будет зависеть от того, сколько студентов посещают лекции. Кроме того, необходимо сделать так, чтобы студент на самом деле учился, а не проводил свой досуг в вузе. То есть тот, кто усердно учится, должен получать большие карьерные перспективы, чем тот, кто учится плохо.
Только в комплексе можно решить эту проблему. И тогда работодатели все равно будут продолжать жаловаться на низкое качество обучения выпускников в учебных заведениях. Но уже реже…