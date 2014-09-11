Сегодня, 11 сентября, в Уральском городском суде под председательством судьи Найли ДЖУНУСОВОЙ продолжился допрос свидетелей по делу предпринимательницы Алины ХАКАЛО. В зал суда был вызван Валерий ДЖУНУСОВ, председатель совета директоров АО "Конденсат", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
- 6 сентября 2013 года со мной связалась АКАШАЕВА, далее мы встретились в моем офисе, где она представила мне Алину ХАКАЛО. Алина Юлиевна представилась оператором программы «USAID CEED Bulgaria in Kazakhstan». Она показала документы, подтверждающие ее деятельность и рассказала, что занимается грантовыми соглашениями с 2009 года. У нас был интерес участвовать в грантах, так как дочерняя компания ТД "НАФТА" строит социальные объекты, - рассказал ДЖУНУСОВ.
- На какую сумму вы заключили грантовое соглашение? - спросил прокурор Асылбек ИМАНГАЛИЕВ
- Общая сумма составляет 408 млн тенге. Грантополучателем является ТД "НАФТА", такая сумма поступила с нашей стороны, чтобы сформировать грантовый фонд. После заключения соглашения деньги были перечислены на счет ТОО "Акела", - объяснил Валерий ДЖУНУСОВ. - В этой сделке большую роль играло доверие, кроме этого, Айнагуль АКАШАЕВА и Алина ХАКАЛО предоставили личные гарантии. Возврат денег был с задержками, наши сотрудники сообщали ХАКАЛО о том, что нужно вовремя возвращать сумму. После к нам частями поступила сумма 100 млн тенге, потом к нам обратилась Алина Юлиевна с просьбой вернуть деньги, чтобы аудитор не заметила ошибки, поэтому мы снова вернули деньги. В октябре поступила сумма в 310 млн тенге и ХАКАЛО снова потребовала вернуть деньги. В конце декабря по электронной почте от Алины пришло сообщение о том, что сделки - это мошенничество.
- Потом вы пытались побеседовать с АКАШАЕВОЙ? - спросил прокурор
- Я разговаривал с ней по телефону, и она мне заявила, что сама стала жертвой махинаций. Здесь трудно разобраться, потому что доверие было потеряно. После этого мы направили письмо в Болгарию о подтверждении деятельности Алины ХАКАЛО, где нам сообщили, что не знают ни о ХАКАЛО, ни о ТОО "Акела", - ответил ДЖУНУСОВ.
- Айнагуль АКАШАЕВА участвовала в ваших сделках? - спросила Клара УНГАРБАЕВА, представитель Акашаевой.
На этот вопрос Валерий ДЖУНУСОВ ответил отрицательно.
Свой вопрос Валерию ДЖУНУСОВУ задала сама подсудимая Алина ХАКАЛО.
- Что вы можете сказать по поводу сделки между ТОО "Тетра" и ТОО "Акела"?
- Когда от вас поступило новое предложение о соглашении, я попросил ТОО "Тетра" заключить с вами договор для того, чтобы получить гранты. Между вами состоялась сделка и была перечислена сумма в 66 млн тенге. Именно поэтому мы продолжили с вами сотрудничать, потому что в бизнесе нужно доверять,- сказал Валерий ДЖУНУСОВ.
Следующим допросили представителя ЗКАТУ им. Жангир-хана Тамару ЕРБОЛАТКЫЗЫ
- С Алиной ХАКАЛО было заключено 3 соглашения и несколько дополнительных. Общая сумма вместе с грантами составляет 235 млн 855 тысяч тенге, также эта сумма указана в иске. Прямой ущерб составляет 37 млн, так как на счет ТОО "Акела" было отправлено 198 млн тенге, а получили 160 млн тенге. Все соглашения заключались между ректором университета Казыбаем БОЗЫМОВЫМ и Алиной ХАКАЛО.
- Эта сумма, которую вы отправляли, чьи это средства? - спросил прокурор
- Это внебюджетные средства университета, - ответила Тамара ЕРБОЛАТКЫЗЫ.
Следующий вопрос задал адвокат подсудимой Ярослав РАВДЕЛЬ.
- Эту сумму вы заявили в гражданском иске, теперь заявляете в уголовном. Вы хотите два раза взять заявляемую сумму в 235 млн тенге?
- Я не могу ответить на этот вопрос, так как уголовными делами занимается другой представитель, но ее сейчас нет на месте, а я исполняю ее обязанности, - ответила представитель Тамара ЕРБОЛАТКЫЗЫ.
Последним свидетелем данного процесса стала Динара СИСЕНБАЕВА, директор филиала в Уральске АО "Международная товарная биржа "Казахстан".
- Алина ХАКАЛО приходила в мой офис в сентябре и представилась директором ТОО "Акела", ранее я ее не знала. Она представилась оператором грантовой программы и рассказала, что работает с 2009 года и что у нее уже много клиентов. Я отказалась, так как я директор именно филиала, и у меня не было денег. Я сказала, что у меня есть КХ "Кайман" и Алина сказала, что сможет помочь. После этого я стала искать информацию об Алине в Интернете и нашла какой-то сайт. Потом я рассказала своей подруге об этих грантах и мы связались с Алиной. Алина Юлиевна показывала документы, подтверждающие ее деятельность. ХАКАЛО сказала, что нужно положить на счет 66 млн тенге, это минимальная сумма для получения гранта. Мы заключили трехсторонний договор и деньги должны были поступить на счет через 70 дней, однако деньги так и не поступили. К концу декабря она даже не брала телефон, чтобы ответить на вопросы. Потом я уже стала слышать от других людей, что это было мошенничество.
- В договорах присутствовала фамилия АКАШАЕВА?- спросил прокурор
- Нет, ее фамилии не было. Я слышала, что она была директором союза "Атамекен", - сказала Динара СИСЕНБАЕВА.
На этом опрос свидетелей завершился, следующий судебный процесс состоится сегодня, 11 сентября, в 15:00.