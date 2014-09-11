В Афганской войне приняли участие более 1000 западноказахстанцев, из них погибли 27 воинов, а также один пропал без вести. Имена погибших воинов было решено увековечить на барельефе, который будет установлен на площади Победы до конца года. Почтить память погибших пришли сегодня, 11 сентября, ветераны войны Афганистана и Великой Отечественной войны, родственники и друзья погибших. - Ежегодно в этот день мы собираемся возле памятника погибшим в Афганистане, - говорит заместитель председателя общества афганцев Анатолий БОРОВСКИЙ. - В этом году исполняется пятнадцатая годовщина со дня открытия этого памятника, а также ровно столько же лет назад была выпущена «Книга памяти», куда вписаны имена всех погибших наших западноказахстанцев. Нельзя забывать про эту войну и про тех, кто погиб на этой войне. Также от лица администрации области на встречу пришел заместитель акима области Бахтияр МАКЕН. Как отметил в своей речи замакима, память о погибших в этой войне не должна быть забыта молодыми поколениями. После торжественной части матерям и вдовам погибших воинов были вручены цветы и денежная помощь. В честь погибших также был произведен трехзалповый салют. В дань уважения на площадь также пришли ученики городских школ. - В нашей школе учился один из погибших воинов-афганцев - Ринат ЧИКИБАЕВ, - говорит ученица 10 класса СОШ № 32 Настя ПРИКАЗЧИКОВА. - Он погиб, когда ему было всего 20 лет. В нашем музее есть его китель, а также личные вещи, в память о нем у входа в школу установлена памятная табличка с именем Рината. Мы помним его, а также ходим навещать его маму. Вот и сегодня мы пришли, чтобы поддержать ее, ведь потеря сына - это большая утрата, и мы понимаем это. А также сказать спасибо всем тем, кто участвовал в этой войне. Фото Медета МЕДРЕСОВА