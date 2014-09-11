Об этом стало известно, сегодня, 11 сентября, на заседании суда по делу Бакытжана САТЫБАЛДИЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Несмотря на то, что гособвинитель Адиль АКМУЛДИН
был не против фото- и видеосъемки журналистов, судья поддержал ходатайство подсудимого САТЫБАЛДИЕВА и его защитника адвоката Руслана ЖУМАГУЛОВА
и съемку запретил.
Сегодня судья Ибрагим НИЯЗГАЛИЕВ
по делу допросил сотрудников финансовой полиции, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия по делу председателя Зеленовского районного суда Бакытжана САТЫБАЛДИЕВА
.
Напомним, районного судью обвиняют в вымогательстве взятки у предпринимателя за неналожение на него штрафа по административному делу, составленному налоговым управлением.
Первым был допрошен начальник отдела по борьбе с коррупцией ДБЭКП по ЗКО Дастан КАБАНОВ
.
Он рассказал, что в феврале нынешнего года его отделу было отписано заявление директора ТОО "Гиният Курылыс" ХАМЗИНА. В заявлении было указано, что председатель суда Зеленовского района Бакытжан САТЫБАЛИДИЕВ вымогает у него взятку в размере 200 тысяч тенге за неналожение штрафа по административному материалу, составленному налоговым управлением Зеленовского района.
- В тот же день была получена санкция прокурора, и после обеда мы выехали в поселок Дарьинск Зеленовского района, - рассказал Дастан КАБАНОВ. - После чего ХАМЗИН вошел в здание суда.
По словам начальника отдела, после вручения средств судье группа финполовцев вошла в суд. Деньги были найдены в шкафу, который стоял в углу справа. На купюрах достоинством 5000 тенге были обнаружены надписи "Взятка ДБЭКП" от спецсредств, нанесенных ранее сотрудниками полиции.
- На тот момент был ли он - Хамзин - задействован в других уголовных делах в качестве взяткодателя? - поинтересовался адвокат Руслан ЖУМАГУЛОВ.
- Да, в уголовном деле в отношении замначальника следственного управления ДВД МУХТАРОВА и начальника природоохранной полиции КАГАЗГАЛИЕВА, - ответил КАБАНОВ. - Это дело вел также инспектор, оперуполномоченный КЕНЖАЛИЕВ, и поскольку был благоприятный момент, ХАМЗИН был знаком с КЕНЖАЛИЕВЫМ, к тому же КЕНЖАЛИЕВ был наименее загружен по сравнению с другими сотрудниками отдела, дело было передано ему.
- А знаете ли вы, что ХАМЗИН и КЕНЖАЛИЕВ ранее были знакомы? Они были одноклассниками, - спросил ЖУМАГАЛИЕВ.
- На тот момент нет, - ответил КАБАНОВ.
- Почему вы не опросили ХАМЗИНА после поступления к вам заявления?- спросил адвокат.
- Сроки были сжатые, деньги нужно было отвезти после обеда, еще нужно было получить санкцию прокурора, а также чтобы ограничить утечку информации. Мы ограничились устным объяснением, - ответил он.
Инспектор по особо важным делам ДБЭКП по ЗКО Даурен Кенжалиев в свою очередь подтвердил, что до 9 класса учился с взяткодателем Хамзиным в одном классе. Но после этого (окончания школы -прим.автора) они не общались. 18 февраля ему было отписано заявление Хамзина о вымогательстве у него взятки, после чего они получили санкцию, пометили купюры, всего 40 штук номиналом 5000 тенге, записали номера и серии, вручили деньги Хамзину, которые он положил в портмоне, а портмоне во внутренний карман дубленки. Кроме того, на Хамзина было установлено устройство для видео и аудиозаписи, провели инструктаж, после чего взяткодатель отправился в здание суда.
- А как проводится инструкция? Мы видели как на видеозаписи начальник отдела Кабанов инструктирует Хамзина как правильно стоять, возле окна, чтобы был свет, что спрашивать, что нужно говорить. Разрешается ли делать такой инструктаж? - спросил адвокат.
- Можно, наверное, - ответил Кенжалиев.
Адвоката также интересовал вопрос: почему осмотр места происшествия проходил целых 3,5 часа. На что оба финполовца ответили, что кабинет большой, к тому же протокол осмотра кабинета заполняли там же.
Следующее заседание суда состоится в 15.00 11 сентября.