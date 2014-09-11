О том, что 46-летний украинский специалистбудет курировать футбольные центры в Атырау и Актобе, стало известно во время визита в Атырау. - Анатолий БЕЛЯЙ уже работал в центре сразу после его открытия в прошлом году. Сейчас же украинскому специалисту предстоит задача повысить квалификацию тренеров футбольного центра в Атырау и улучшить тренировочный процесс во всех группах, - отметили в пресс-службе ФК «Атырау». Как отметил украинский специалист, у всех технических директоров одна цель – повысить уровень футбольных центров. - Спортивный директор Федерации футбола Казахстана Канат МУСАТАЕВ попросил меня приехать в Атырау, поскольку предыдущий мой коллега был назначен в Уральске. Будем смотреть, устранять существующие проблемы. А так футбольный центр организован и нормально функционирует. Но будем двигаться вперед, - поделился планами Анатолий БЕЛЯЙ.