Родители учеников школы №4 возмущены тем, что ремонт в учебном заведении начался прямо накануне сентября, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Папы и мамы утверждают то, что школа не откроется 1 сентября, они узнали прямо на торжественной линейке. И теперь 360 детей, которые до этого времени обучались в 4 школе, вынуждены привыкать к новой обстановке. Их временно пересадили за парты 39-ой школы. - На линейке только в конце объявили, что детей расформируют, а школу временно закроют. Мы не можем понять, а что делали 3 месяца?! Не понятно, как тендеры вообще проводятся?! - возмущается отец одного из школьников Багдат КАИРОВ. В самой школе №4 сейчас вовсю идут ремонтные работы. Кругом разбросан мусор, строители меняют окна, штукатурят, гремят молотками. Между тем, как объяснила директор школы №4 Маншук БАГИСОВА, поздний ремонт начался из-за того, что деньги из республиканского бюджета были выделены только в конце августа. По расчетам чиновников, закончиться капитальный ремонт, на который потратят 85 миллионов тенге, должен в ноябре. Директор тоже не сомневается, что через три месяца ребята вновь сядут за парты родной школы. - Деньги из республиканского бюджета были выделены очень поздно. Мы буквально договор заключили с 25 августа по 25 ноября. На сегодня у нас есть приказ о том, что наших детей переводят в 39 школу, - прокомментировала ситуацию директор школы №4 г. Актобе Маншук БАГИСОВА.  