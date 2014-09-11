Сегодня, 11 сентября, в 15:00 продолжился допрос свидетелей по делу предпринимательницы Алины ХАКАЛО. На судебный процесс из семи свидетелей явились только двое, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Опрос начался со свидетеля Тимура АМИНА, учредителя ТОО "Микрофинансовая организация "Жана Отау"
- При каких обстоятельствах вы познакомились с подсудимой Алиной ХАКАЛО? Вам знакомо ТОО "Акела"? - спросил прокурор Асылбек ИМАНГАЛИЕВ
-С Алиной меня познакомил наш общий друг. Мы виделись по работе, как-то заходили к ней в офис, там были Алина ХАКАЛО и АКАШАЕВА, у них офисы были в одном здании, в гостинице вроде. Мы о чем-то разговаривали, а потом уехали. Также я со своего депозита перечислил 12 млн тенге на счет ТОО "Акела", - ответил свидетель Тимур АМИН.
-Что в офисе делала АКАШАЕВА?- спросила Клара УНГАРБАЕВА, представитель Айнагуль АКАШАЕВОЙ.
- Она работала там, руководителем союза "Атамекен", - сказал Тимур АМИН.
Далее в зале судебного заседания началась путаница. Свидетель Тимур АМИН начал путаться в своих показаниях.
- Кто вас попросил отправить деньги на счет ТОО "Акела"?- спросил прокурор
-Друзья попросили. Через несколько дней после того, как мы заходили в офис, мне позвонил друг и попросил переслать деньги. Мне предоставили счет, и я перечислил 12 млн тенге, я даже не смотрел, чей это был счет. Меня попросили, я сделал, - ответил свидетель.
Однако на предварительном следствии свидетель Тимур АМИН сказал, что переслать деньги на счет его попросила Алина ХАКАЛО. Именно это вызвало бурную дискуссию в зале суда.
-Алина ХАКАЛО предлагала вам заключить грантовое соглашение? - задал вопрос адвокат подсудимой Ярослав РАВДЕЛЬ.
-Да, но я отказался. Потом она попросила деньги взаймы, - пояснил Тимур АМИН
- Так вас попросили переслать деньги на счет ваши друзья или Алина ХАКАЛО? - спросила Клара УНГАРБАЕВА.
- Если бы меня лично попросила Алина, то я бы не дал ей деньги, потому что не знаю ее. Меня попросили друзья, и я переслал деньги. Я установил срок в один месяц, прошел месяц, но деньги не пришли, потом я позвонил Алине с требованием вернуть их, и через 10 дней Алина вернула всю сумму, - сказал свидетель Тимур АМИН.
- На допросе вы сказали следователю, что вас попросила переслать деньги Алина ХАКАЛО, какие показания вы утверждаете? - спросила свидетеля судья Найля ДЖУНУСОВА.
- Утверждаю показания, которые дал следователю, - ответил свидетель.
-Тогда почему вы не упоминали друзей, когда давали показания следователю? - спросил прокурор Асылбек ИМАНГАЛИЕВ.
-Зачем мне про них говорить? Они меня попросили переслать деньги, я переслал. Если бы они не попросили, я бы не дал деньги Алине, - сказал Тимур АМИН.
Следующим свидетелем стал председатель совета директоров АО "Международная Товарная Биржа "Казахстан" Кайрбек САГИНБАЕВ.
-В сентябре прошлого года Алина Юлиевна приходила в наш офис и рассказывала, что ее фирма занимается грантовыми соглашениями. Также она представилась оператором программы "USAID CEED Bulgaria in Kazakhstan". Мы заинтересовались грантами, Алина сказала, что нужны деньги. С ней мы подписали договор займа на сумму 11 млн тенге, через некоторое время она вернула деньги. После она предлагала заключить грантовое соглашение, но мы не подписали, - рассказал Кайрбек САГИНБАЕВ.
-Вам что-нибудь известно про АКАШАЕВУ? - спросил прокурор Асылбек ИМАНГАЛИЕВ.
-Я знаю, что она была руководителем союза "Атамекен" и все, - ответил свидетель.
К слову, из-за неявки остальных свидетелей, судебный процесс перенесен на 12 сентября на 10:00.
Фото Медета МЕДРЕСОВА