Зачем и почему они пришли в таком наряде на главную площадь города, ребята не раскрыли, зато с удовольствием позировали и даже фотографировались с желающими, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 12 сентября, примерно в 10.30 утра на Арбате можно было видеть необычную процессию из пяти человек. Две невесты, одна из которых в каске, а вторая в мотоциклетном шлеме, две путаны точь-в-точь из фильма "Красотка" и один трансвестит прогулялись по площади, вызывая шок у прохожих. - Это не акция протеста, не пикет, мы просто прогуливаемся, - рассказала одна из "невест". - По правилам, мы не должны рассказывать, кто мы и что мы делаем. По словам одной из "путан", сегодня у одной из девушек свадьба, они решили таким необычным образом его отметить. - Мы просто поднимаем настроение, видите, люди видят нас, и настроение у них поднимается, - рассказал "трансвестит". Люди и впрямь увидев такую процессию, улыбались, просили сфотографировать их, а те охотно позировали им. Судя по тому, что они все время перешептывались и говорили, что по правилам фотографироваться и рассказывать нельзя, мы посчитали, что "пятерка" проходит курсы личностного роста. Позже к невестам и их подругам подъехали сотрудники полиции. - На каком основании на задерживают? - спрашивали девушки. - Мы закон не нарушали, просто так оделись и гуляли. - К нам поступила информация, что у вас был плакат, - заявил сотрудник полиции, который представился старшим лейтенантом полиции КАДЫРОВЫМ. - Если это подтвердится, то вы будете привлечены к ответственности за проведение несанкционированной акции. Проедем с нами до выяснения обстоятельств в дежурную часть Абайского отдела полиции. - У нас просто праздник, праздник нашей группы, нашей команды, - рассказала одна из девушек при задержании. - Мы просто близкие друзья, мы собрались с друзьями кто откуда приехал и решили устроить праздник друг другу. Я не понимаю, почему нас задержали. Группу необычных людей, среди которых помимо вышеперечисленных оказались девушки в образе выпускницы школы, бомжа и прочих, все же увезли в полицию. Фото автора и Медета МЕДРЕСОВА