Сегодня, 12 сентября, председатель ОО «Арба» Гульмира БАТПАКУЛОВА осуществила свою мечту – прыгнула с парашютом с высоты 2500 метров, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». parashut1 Как призналась Гульмира, испытать ощущение полета  было её давней мечтой, от которой её отделяла инвалидная коляска и человеческое непонимание. - Все мы в детстве мечтаем полетать, - говорит Гульмира. - Особенно часто люди летают в детстве во сне. Это незабываемое чувство, когда захватывает дух и мне очень хотелось его испытать, но уже не во сне, а в жизни и по-настоящему. К сожалению, долгое время мечта девушки была неосуществима, ведь после аварии Гульмира получила инвалидность и могла передвигаться только при помощи инвалидной коляски. Но это ничуть не смущало девушку, и она долгие годы продолжала искать возможность реализовать свою мечту. - Сначала я долго искала, кто сможет мне помочь, - продолжает Гульмира. - Но ни у нас, ни в России в аэроклубах однозначно намекнули, что с инвалидами работать не смогут. Не так давно я побывала в Кыргызстане, видела выступления аэропланщиков, но они однозначно мне сказали, что мой полет - это просто безумие. Но не так давно я поделилась своими задумками с руководителем областного управления спорта и физкультуры Азаматом БЕКЕТОМ. Именно с его легкой руки я и смогла совершить этот полет. Поддержать Гульмиру приехал также ее муж Павел, который сильно переживал, ожидая свою вторую половину на земле. После приземления он первый подошел к Гульмире и вручил ей букетик полевых цветов. - Поверьте, ребята, мечты сбываются. И не нужно говорить, что этому мешает инвалидность. Верьте в себя, и все получится, - сказала Гульмира. Сделать мечту реальностью Гульмире помогли в Уральском аэроклубе, который  давно заслужил статус самого старейшего аэроклуба. Как признается тренер Андрей ГРИДАСОВ,  такой необычный пассажир у них впервые. parashut2 parashut9 parashut5   letit2 letit1 Фото Медета МЕДРЕСОВА