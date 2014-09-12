Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областную избирательную комиссию по ЗКО. По словам, кандидатами в депутаты по нашей области было выдвинуто 4 человека. - 2 августа 2014 года самовыдвижением выдвинулись кандидаты: Батырханов Айдар Тапашевич, Мусин Куат Наурызович и Сакказов Асылбек Гумарович, - рассказал Гайса КАПАКОВ. - Также решениями Жангалинского, Казталовского и Сырымского районных маслихатов 5 августа выдвинут кандидат Мукаев Ербулат Рахметович. Все четыре кандидата после проверки избиркомом успешно прошли регистрацию. Как стало известно, вчера, 11 сентября, один из кандидатов - директор областного историко-краеведческого музея Айдар Батырханов снял свою кандидатуру по собственному желанию по состоянию здоровья. - Сегодня началась предвыборная компания и продлится она до 29 сентября, - рассказал председатель избиркома. - Каждому из кандидатов выделено по 395 тысяч тенге, которые пойдут на агитационную компанию. Кроме того, кандидаты могут создать предвыборный фонд. Из трех кандидатов только один Ербулат Мукаев в настоящее время ездит по районам с агитационной компанией, от двух других кандидатов, в силу их занятости перед отопительным периодом, в районах работают их доверенные лица. Напомним, выборы должны пройти 1 октября в областной избирательной комиссии в 10 утра. В голосовании примут участие все депутаты областного, городского и районных маслихатов, всего 200 человек. Победитель должен набрать не менее 50% голосов. Если кандидаты наберут менее 50%, тогда двое из них, набравшие наибольшее количество голосов пройдут второй тур. В нем будущему сенатору от ЗКО достаточно набрать больше голосов выборщиков.