- Кабинет будет работать в рабочие дни с 9 до 6 вечера, любой желающий может прийти за консультацией. А каждый последний четверг месяца мы планируем приглашать школы, вузы, среднеспециальные учреждения и даже детсады и проводить всеобуч, - объяснила Галия САТЫБАЛДИНА. - У нас для всех категорий есть своя программа. Финансовую культуру нужно взращивать с детства, с садика - это культура сбережений, культура инвестирования. Каждый человек должен знать о своих правах и поступках в этой сфере. По словам САТЫБАЛДИНОЙ, у людей очень много жалоб на финансовые учреждения и они не знают, куда обращаться. Они остались со своей бедой один на один. Люди подписывают договор, не рассчитывают, а потом, когда начинаются проблемы, они не знают, с какой стороны подойти. Именно в такой ситуации можно прийти за консультацией в кабинет финансовой грамотности. Также для решения вопросов посетителей планируется приглашать представителей палаты предпринимателей и представителей БВУ. - У нас, в ЗКО, у первых по республике открыт такой кабинет, - пояснила и.о. директора филиала. Было сказано, что в этот кабинет люди со своими финансовыми проблемами могут обращаться до суда, так как после решения суда сделать практически ничего невозможно. - В общественную приемную партии «Нур Отан» часто обращаются по вопросам проблемных кредитов, - сказала Гульназ ГУЛЬЖАНОВА, зампредседателя областного филиала партии. - Раньше «Нур Отан» сотрудничал с Нацбанком, приглашали их к себе на консультации, а теперь мы уже будем знать, и прежде чем приглашать юристов, будем направлять людей в кабинет финансовой грамотности. По словам заместителя управления внутренней политики Асета НАРЫКОВА, все проблемы людей от безграмотности. - Человек из-за безграмотности подписывает документы с кабальными условиями и, естественно, закон будет на стороне банка, потому что там все законно подписано. Получается, что человек все видел, сам подписал все документы. Поэтому хорошо, что открылся такой вот кабинет, - сказал НАРЫКОВ. - Для решения проблем, если понадобится, мы будем приглашать представителей банка, потому что человек вряд ли попадет к руководству банка, а здесь мы постараемся помочь, - сказала и.о. директора филиала Галия САТЫБАЛДИНА.