Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на УАП ДВД ЗКО. Как сообщает управление административной полиции ДВД ЗКО, на 4 стационарных постах административной полиции заградительной системы «Рубеж» в середине августа этого года были установлены дымомер «ИНФРАКАР-Д» и газоанализатор «ИНФРАКАР-М». Как пояснили специалисты, при помощи аппарата «Инфакар-Д» будет измеряться дымность отработавших газов дизельных двигателей автомобилей, а газоанализатор «Инфакар-М» будет измерять объёмную долю оксида углерода (CO), углеводородов (в пересчете на гексан), диоксида углерода (CО2), кислорода (О2) и оксида азота (NO) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. На сегодняшний день на водителей транспортных средств уже составлено 337 административных протоколов по статье 247 часть 1 КоАП РК. Напомним, что согласно этой статье, за превышение содержания загрязняющих веществ в выбросах, а также за уровень шума при работе автомобиля автолюбителя ждет наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 2 месячных расчетных. А за повторные нарушения в течение годанакладывается штраф в размере 5 МРП.