Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" с места происшествия. ЧП произошло во дворе дома №30 в 4 микрорайоне. Машина стояла прямо возле многоэтажного дома перед гаражами. Автомашина принадлежит газовой аварийной службе. На борту надпись - 04. Из сгоревшей машины пожарные вытащили 2 кислородных баллона. Возгорание было потушено быстро. Судя по тому, что кабина транспортного средства пострадала не сильно, а вот верхняя часть будки сгорела возгорание началось именно в будке для перевозки людей. По предварительной версии причиной возгорания стало замыкание. Между тем, точная причина возгорания в настоящее время устанавливается. В  ЗКОФ АО "КазТрансГаз аймак" подтвердили, что машина принадлежит им. - В пожаре пострадал "ЗИЛ-131", - рассказал корреспондентам "МГ" главный специалист УЧС г.Уральск Нурболат ЕГИНБАЕВ. - Монтер получил незначительные ожоги шеи и кисти рук. Предположительная причина пожара - техническая неисправность. Термобудка загорелась изнутри. К слову, с начала 2014 года в Уральске произошло 218 пожаров. За аналогичный период прошлого года в Уральске насчитывалось 182 пожара. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА