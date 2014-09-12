Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prig ВИП-чиновника Марата ГАБИДУЛЛИНА и экс-инспектора Мыктыбая ЖАМИЕВА признали виновными в получении взятки в сумме 3000 долларов за уменьшение степени вины работодателя в гибели рабочего в вахтовом поселке Жанажол. ГАБИДУЛЛИНА приговорили к 9 годам тюрьмы в колонии общего режима. Мыктыбай ЖАМИЕВ получил 7 лет. На оглашение приговора пришли многочисленные родственники осужденных. Во время оглашения приговора Мыктыбаю ЖАМИЕВУ стало плохо, и он потерял сознание прямо в зале судебного заседания. Но служительница Фемиды не стала прерываться, а конвой даже не оказал помощь мужчине. И только после того, как судья огласила приговор, ЖАМИЕВА вывели в коридор, посадили на стул и стали приводить в чувства, обливая холодной водой. К слову, родные осужденных коротко заявили, что будут обжаловать приговор.