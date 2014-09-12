Дефицит бензина стал причиной недовольства водителей Риддера. В знак протеста утром 12 сентября они перекрыли дорогу возле центральной заправки на улице Островского и парализовали движение, сообщает YK-news.kz. ©yk-news.kz/Наталья Потапова ©yk-news.kz/Наталья Потапова Большинство участников своеобразной акции протеста - таксисты. Они заявляют, что лишились источника заработка. На место сбора автомобилистов прибыли руководители городского отдела внутренних дел и отдела предпринимательства. Чиновники заявили, что пока решить проблему дефицита бензина невозможно. "На сегодняшний день мы можем обеспечивать бензином только спецмашины по талонам, - пояснила начальник отдела предпринимательства Риддера Нагима Тастахаева ситуацию с дефицитом бензина. - Пока топлива в городе нет, за наличные выдавать топливо мы не будем. Если, конечно, у людей похороны или какая-то тяжелая ситуация, пусть приходят, мы по 10-15 литров будем давать. А так пока нет". "У меня нет ноги. Я от силы метров сто-двести пройти смогу. Для меня машина - это мои ноги, - признался автолюбитель Николай Михайлович. - Я вот здесь стою, а после обеда нужно быть на работе. На одной заправке полтора часа отстоял - нет бензина, теперь на этой час простоял - опять топлива нет. Если я сейчас уеду, то больше уже не приеду на заправку - топлива совсем нет". Позже водители, протестовавшие против дефицита бензина, все же освободили проезд по главной трассе. После этого власти заявили, что на центральную заправку Риддера приедет цистерна с АИ-92. Однако отпускать горючее будут по 10 литров. Но, несмотря на это, водители занимают очереди на АЗС. "Стою и буду стоять. Хоть до вечера", - уверенно говорит один из водителей, стоящий в очереди за топливом с шести часов утра. Напомним, что ранее водители призывали бойкотировать АЗС в Казахстане, причиной стал дефицита бензина в Казахстане. сообщение с таким предложением распространялось через мессенджер WhatsApp. Незадолго до этого своеобразную акцию протеста устроил водитель в Уральске. Он припарковал свой автомобиль с надписью "Нет бензина" у акимата области.