Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ЧП произошло около 8 часов на ул. А. Молдагуловой перед светофором. По словам очевидцев, "Газель" буквально сразу вспыхнула "как свечка". - Я ехал, почувствовал запах бензина, - рассказал водитель сгоревшей "Газели" Аскар ГУМАРОВ. - Потом машина загорелась. Я сразу же вызвал пожарных. По словам водителя, людей в салоне было немного, так как сегодня суббота. Все они успели выйти, никто не пострадал. К слову, это была "Газель" 45 маршрута, который принадлежит ТОО "Батыс Дилижанс". Пожарные прибыли на место возгорания в 8.30. - Машина уже вовсю полыхала, когда мы приехали, - рассказал один из пожарных Юрий. - Возгорание удалось потушить очень быстро. На место также прибыли сотрудники УАП ДВД ЗКО. Фото Медета МЕДРЕСОВА