Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». kosh1 В Уральске в драмтеатре имени Н. Островского прошла очередная выставка кошек, на которую приехали представители из семейства кошачьих не только из городов Казахстана, но и ближнего зарубежья. kosh2 Как отметили устроители выставки, сегодня, 13 сентября, на показ собралось более сотник кошек разных возрастов 32 пород. - Это шестая по счету выставка кошек нашего клуба, которая проходит в Уральске, - говорит вице-президент клуба любителей кошек «Счастливая планета» Эльвира ЛУНЕВА. - Сегодня в выставке участвуют кошки из разных регионов, чтобы получить оценку экспертов. Здесь присутствует более сотни кошек - от самых больших до самых маленьких. Есть представители очень редких пород, это и курильские бобтейлы, и кошки породы мейн-кун,и любимцы публики - британские короткошерстные. Животных очень много и все они очень красивы. Все оцениваются соответственно своей породе. kosh3На выставке можно было не только посмотреть на красивых пушистых питомцев, но и купить породистого котенка. kosh4Одним из самых интересных экземпляров стал огненно-рыжий курильский бобтейл. - Знаете, есть такая поговорка про эту породу - сзади заяц, сбоку рысь, а в душе собака, - говорит хозяйка красавца Персея Ирина. - Кошки этой породы очень интересные. Обычно говорят, что при переезде кошка может уйти на старое место, в старый дом, а эти коты очень привязаны именно к хозяину. Сегодня мы хотим получить титул «Чемпион мира». kosh5Еще одной интересной представительницей из семейства кошачьих стала годовалая Рио Рита породы мейн-кун, которая приехала в Уральск из далекого Израиля. Кошка не только красивая, но еще и очень "разговорчивая". kosh6Несколько кошек приехали из Йошкар-Олы, которая находится от Уральска без малого в 800 километрах. Именно оттуда приехали британские кошки редкой окраски Виктория и Гектор. Кстати, у них разные хозяйки, но это кошачья семейная пара, у которой уже есть потомство. kosh7- Мы тоже приехали из Йошкар-Олы, - говорит Мария ДВОРЯДКИНА. - Я привезла одного кота породы скоттиш-фолд - у кошек этой породы уши прижаты, и одного кота породы скоттиш-страйт - кошка с прямыми ушками. kosh8Самым огромным котом был двухгодовалый мейн-кун по кличке Шнур. Его вес - около 9 килограммов. kosh9 Выставка кошек продлится до 14 сентября, кто получит титул лучшей кошки - станет известно завтра, 14 сентября.