Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. Фото с сайта www.diapazon.kz Фото с сайта www.diapazon.kz - ДВД Атырауской области провел оперативно-розыскную работу по выяснению личности мальчика на видео, которое было размещено на YouTube. Им оказался 12-летний житель Атырауской области. В присутствии своей матери он рассказал участковому, что эта была шутка. Он с детства любит играть с животными и у него в доме есть собаки, - рассказала руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназира МУХТАРОВА. Напомним, на днях в интернете был размещен видеоролик, который шокировал и заинтриговал многих людей. Ролик под названием «Маугли в Атырау» появился в сети буквально вчера, 12 сентября. На нем было отчетливо видно полуобнаженного мальчика, который находится в стае собак. Он передвигался на четвереньках и брал брошенное яблоко зубами. - ДВД занялся выяснением этого обстоятельства и в течение суток был найден мальчик, снятый на видео. Это учащийся 5 класса одной из школ области. При изучении видео полиция обратила внимание, что мальчик аккуратно подстрижен, на нем было нижнее белье. Запись была идентифицирована, было подтверждено, что она проводилась в Атырауской области, - пояснила Гульназира МУХТАРОВА. Как рассказал главный герой этого ролика, это было летом, когда он купался и играл на реке. Он заметил, что его снимают, решил подыграть. Начал бегать на четвереньках, подбирать брошенную еду зубами. Вместе с ним бегали и его собаки. В полиции подчеркнули, что и другие свидетели, в частности, соседи, подтвердили, что мальчик из хорошей и нормальной семьи. Он с детства любит играть с животными и подражать их повадкам.