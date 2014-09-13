Страшная автокатастрофа случилась сегодня, 13 сентября, в два часа ночи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". trassa1 Фото с ДТП со смертельным исходом появилось на личной странице "ВКонтакте" пользователя Азамата СЕРДАЛИЕВА. Информацию корреспонеденту "МГ" подтведили в управлении здравоохранения ЗКО. Выяснилось, что ночью на место ДТП выезжала бригада скорой помощи трассового медико-спасательного пункта, который находится в Акжайыкском районе ЗКО, однако относится к центру медицины катастроф Атырауской области. Прибывшие на место ЧП фельдшеры пункта констатировали смерть одного из водителей, водителя другой фуры решено было госпитализировать в ЦРБ Акжайыкского района, однако пострадавший умер по дороге в клинику. Один из погибших - гражданин Турции, другой работает водителем в одной из уральских компаний. Предположительная причина - один из водителей уснул за рулем. trassa2 trassa3 trassa4   Фото с личной страницы "Вконтакте" Азамата СЕРДАЛИЕВА