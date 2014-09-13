Фото с сайта azh.kz Фото с сайта azh.kz 24-летний молодой человек скончался от ножевого ранения в брюшную полость в больнице города Кульсары (Атырауская область). Смертельное ранение он получил сразу после свадьбы, гостем которой он был, сообщает местное издание "Ак Жайык". Как рассказала руководитель пресс-службы ДВД области Гульназира Мухтарова, на свадьбе родители жениха имели неосторожность подарить гостям пару сувенирных ножей, один из которых и стал орудием преступления. После свадьбы группа друзей жениха направилась к нему домой, чтобы продолжить торжество. Там двое парней поссорились и вышли во двор, где подрались. Следом вышел третий и стал разнимать, но получил удар ножом от одного из дерущихся. По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.