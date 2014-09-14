Сменился глава департамента внутренних дел (ДВД) Актюбинской области, сообщила пресс-служба областного ДВД. «В Актюбинской области назначен новый начальник департамента внутренних дел. Приказом МВД РК от 12 сентября 2014 года на должность начальника департамента внутренних дел Актюбинской области назначен полковник полиции Аблазимов Махсудхан Нугманович», - говорится в распространенном в субботу пресс-релизе. Отмечается, что ранее М. Аблазимов занимал должность заместителя начальника ДВД Астаны. По информации пресс-службы, 13 сентября личному составу ДВД Актюбинской области нового руководителя ведомства представил заместитель министра внутренних дел генерал-майор финансовой полиции Ерлик Кененбаев. Прежнего главу областного ДВД Мухарана Амирова «поблагодарили за добросовестную работу, проведенную им в должности начальника ДВД». Генерал-майор полиции М. Амиров «оставлен в резерве МВД РК для назначения на руководящую должность», указывается в пресс-релизе.В 1990 году окончил Казахский политехнический институт, специальность – инженер, в 2001 году - Центрально-Азиатский университет, специальность – юрист. С 1981 по 1990 годы работал инспектором ДПС ГАИ УВД Мангышлакской и Гурьевской областей. В 1990 - старший инспектор ДПС 4-го мотовзвода ОБ ДПС ГАИ УВД Мангышлакской области. С 1990 по 1992 - инспектор по розыску РЭО ОГАИ УВД Мангышлакской области. С 1992 по 1999 - заместитель командира ОР ДП по социально-правовой работе, он же начальник штаба при УДП УВД Мангистауской области. С 1999 по 2001 - начальник Управления дорожной полиции УВД Мангистауской области. С 2001 по 2004 - начальник управления дорожной полиции УВД Мангистауской области. С 2004 по 2007 - заместитель начальника ДВД Мангистауской области. С 2007 по 2009 - начальник ДВД Мангистауской области. С 31.10.2009 - 03.11.2010 - начальник Департамента тыла МВД РК. С 03.11.2010 - руководитель аппарата МВД РК. С сентября 2014 года - начальник департамента внутренних дел Актюбинской области