Сегодня, 14 сентября, завершился второй день международной выставки кошек «Алтын Мысык» - «Золотая Кошка», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Обладатель титула "Алтын Мысык" курильский бобтейл Винстон Адамант Обладатель титула "Алтын Мысык" курильский бобтейл Винстон Адамант Такая выставка проходит в Уральске уже шестой раз и за титул "золотой кошки" пришли побороться более 100 кошек разных возрастов и более тридцати пород. После многочисленных смотров жюри вынесло решение. Самым лучшим котом был признан кот породы курильский бобтейл по кличке Винстон Адамант, который приехал из Оренбургской области. - Я являюсь членом одного из самых старейших питомников «Адамант» по этой породе, который находится в Самарской области, - говорит хозяйка кота-победителя Елена КРАВЦОВА. - Эта кошка ориентирована на человека, и что бы вы не делали, она всегда будет с вами рядом, но при этом не будет навязчивой. Котов этой породы иногда сравнивают с рысью, так как задние лапы у них длиннее, чем передние, и сбоку создается впечатление, что это маленькая рысь. Примечательно, что Винстон, а кратко Винс, еще совсем молодой кот, ему 8,5 месяцев. Кошки этой породы обычно весят около 4,5 килограмма, коты чуть больше шести килограммов. Как отметила Елена, это прекрасные друзья как для детей, так и для взрослых. Также была выбрана победительница второго дня «Best of Best». Ею оказалась британская короткошерстная Ариадна из Самары. Первое место среди взрослых животных занял также самарский кот ориентальной породы. - Сегодня было много номинаций, здесь выбирали лучшего котенка, лучшего молодого кота и так далее, мы заняли первое место среди всех пород во взрослой категории, - говорит Наталья ЗЕМСКОВА. - Моего кота мне привезли из Литвы маленьким. Сейчас ему уже два года. Кошки ориентальной породы очень умны, грациозны, поддаются дрессировке. Их можно научить приносить мячик или мелкие вещи. Если вы хотите подарить ребенку друга, то это именно то, что нужно. Победительница второго дня Best of Best британская короткошерстная Ариадна Победительница второго дня Best of Best британская короткошерстная Ариадна   Победитель в категории взрослых животных среди всех пород кот ориентальной породы по кличке Икарус Победитель в категории взрослых животных среди всех пород кот ориентальной породы по кличке Икарус  