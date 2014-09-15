Иллюстративное фото с сайта www.skyscrapercity.com Иллюстративное фото с сайта www.skyscrapercity.com Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказывают сами нефтяники, 11 сентября после ужина около 20 человек почувствовали недомогание. У них появилась тошнота, рвота и сильная диарея. Сейчас, по неподтвержденным данным, количество больных выросло уже до 100 человек. Некоторых госпитализировали в Мугалжарскую районную больницу. В данный момент в вахтовом поселке Жанажол работают сотрудники Областного департамента по защите прав потребителей. Санврачи выясняют причину массового отравления. - С 13 числа на месторождение Жанажол выехали наши сотрудники. Сейчас они проверяют полностью кухонный блок. Уже взяты анализы. Ждем результатов. Сказать точно, сколько человек госпитализировано, я не могу, - прокомментировал ситуацию руководитель Департамента по защите прав потребителей актюбинской области Жайдар КУРМАНОВ. Чуть позже в Мугалжарской районной больнице сообщили, что в стационаре находятся 12 человек, которых госпитализировали с нефтяного поселка Жанажол Актюбинской области. Они поступили 2 дня назад с сильной рвотой и диарей. От чего отравились нефтяники, пока неизвестно. Сейчас состояние пациентов улучшилось, и в ближайшее время, вероятно, их уже выпишут. - Они поступили с признаками отравления. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает,- прокомментировала ситуацию начальник отдела департамента здравоохранения Актюбинской области Маншук ТУНГАТАРОВА.