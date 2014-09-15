Сегодня, 12 сентября, продолжился допрос свидетелей по делу Алины ХАКАЛО, которую обвиняют в мошенничестве почти на миллиард тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" На судебное заседание явился один из потерпевших Маулен БАТИШЕВ, генеральный директор ТОО "Нефтэк". - Вам знакомо ТОО "Акела"? - спросил потерпевшего прокурор Асылбек ИМАНГАЛИЕВ. - Да, знакомо. Однако сам я не заключал грантовые соглашения, их подписывал учредитель НУПОВ, - ответил БАТИШЕВ. - А вы не знаете подробности их знакомства? - спросил прокурор. - Нет, сам я видел Алину ХАКАЛО всего лишь несколько раз в офисе, но не общался с ней. Мне передавали документы, и я их подписывал, - пояснил потерпевший Маулен БАТИШЕВ. - Сколько грантовых соглашений было заключено и на какие суммы? - спросил прокурор Асылбек ИМАНГАЛИЕВ. - Было заключено 3 грантовых соглашения. Первый на сумму 66 млн тенге, этот сумма была полностью возвращена через месяц. Второй на сумму 232 млн тенге, эту сумму ТОО "Акела" вернула частями примерно через 20 дней. В последний раз на счет ТОО "Акела" было перечислено 275 млн тенге, из них было возвращено 175 млн тенге, убыток составил 100 млн тенге. Мы направляли письма с просьбой вернуть деньги, однако никакого ответа не поступило, - рассказал свидетель. - Какое наказание, по вашему мнению, должна понести подсудимая: суровое, мягкое или на усмотрение суда? - спросил прокурор Асылбек ИМАНГАЛИЕВ. - На усмотрение суда, - ответил потерпевший Маулен БАТИШЕВ. Также, в пятницу, 12 сентября, в городском суде было допрошено два свидетеля по этому делу - директор ТОО "Конденсат Холдинг LTD" Елена КУРМАНГАЛИЕВА и директор ТОО "Тетра" Валентина ФЕКЛИСТОВА. -Вам знакомо ТОО "Акела?" - задал вопрос прокурор. -Да, мы заключали грантовые соглашения в 2013 году. Я получила указание от Валерия ДЖУНУСОВА - подписать соглашение, в результате которого ТД "НАФТА" должен был получить гранты на строительство социальных объектов. На счет ТОО "Акела" было перечислено 408 млн тенге, потом было подписано дополнительное соглашение для возврата суммы. - Вы лично видели Алину ХАКАЛО? - спросил прокурор. - Нет, я только подписывала документы по указанию Валерия Кенжегалиевича. В конце декабря я узнала от Светланы БАРАБАШ, что ХАКАЛО призналась в создании финансовой пирамиды, - ответила свидетель Елена КУРМАНГАЛИЕВА. Директор ТОО "Тетра" Валентина ФЕКЛИСТОВА рассказала, что лично Алину ХАКАЛО никогда не видела. - Ко мне обратился Валерий ДЖУНУСОВ, чтобы я отправила деньги на счет ТОО "Акела", сумма займа составила 66 млн тенге. Для каких целей - я не знаю. Деньги были отправлены на счет в августе, а в сентябре всю сумму вернули. Потом Алина ХАКАЛО просила переслать деньги еще раз, мы переслали 66 млн тенге и через 4 дня она все вернула, - рассказала свидетель Валентина ФЕКЛИСТОВА. К слову, на сегодняшний процесс должно было явиться 7 свидетелей, однако никто не пришел. Следующее судебное заседание перенесено на 15 сентября на 15:00.