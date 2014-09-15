На неделе в городском парке прошло, казалось бы, самое заурядное мероприятие. Каждый год проходит в Уральске Сорочинская ярмарка, и каждый год там угощают гостей национальными украинскими блюдами и напитками. Вот тебе галушки, вот тебе пироги, вот тебе борщ, вот тебе сало, а вот тебе горилка — украинский самогон. Говорят, неимоверно вкусный, не знаю, не пробовала. Но аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ испробовал — ну, не хотел он обижать людей — готовился все-таки народ, ждал высокого гостя.
То ли горилка помогла, то ли заранее готовился, но Нурлан Аскарович в тот день блистал — мало того, что он с именинниками общался по-простому, так еще с трибуны поздравил их на хорошем украинском языке — гости были счастливы.
А что на таких мероприятиях (ненавижу это казенное слово, но тем не менее) делают журналисты? Они ищут инфоповод, чтобы написать интересный, цепляющий глаз и мозг материал. Вот мы сфоткали, как аким пьет горилку, вот запись, как он поздравляет на украинском — ну, уже что-то, хоть не зря выходили в воскресенье на работу. А то песни и пляски обывателю неинтересны. Хотя, даже при съемках свита акима то и дело рычала, мол, не снимайте. Отстали от нас только тогда, когда аким ответил, пусть снимают, мол, что тут такого.
Потом, когда вышел материал на сайте, началось самое интересное — звонки! Обычно люди просят, приводя свои доводы: «Можно ли тут покорректнее?», «Можно ли тут это слово заменить вот этим?», «Можете ли написать так, чтобы это выглядело так..?», «Можно ли добавить комментарий от нашего управления/отдела?». Это нормально. Не могу сказать, что я страшно принципиальная и всегда стою на своем. Если человек убедителен, то мы вносим изменения, что бывает крайне редко. При этом мы НИКОГДА не торговались, как мог бы подумать читатель, поскольку это достаточно распространенная практика не только в Казахстане, но и в мире целом. У нас даже афоризм редакционный есть: «Мы нищие, но гордые».
Так вот, не понравилась аппарату акима ЗКО фотография в «МГ», где Нурлан НОГАЕВ изволил отведать горилку. «Уберите, говорит, иначе нам придется вас изолировать!».
Ну, все, приехали — люди теряют самоконтроль и начинают угрожать редактору издания! Далеко так пойдем мы, очень далеко.
По мне так фотка вообще шикарная, говорящая о том, что акиму области ничто человеческое не чуждо. Он нормальный человек. Есть в Сети миллион фотографий с разных приемов и народных гуляний, где даже первые лица стран пропускают рюмку другую. И что? Кто-то поспешил их все удалять с угрозами «Я вас изолирую»! Вообще, что значит «изоляция» — нашу редакцию обставят баррикадами? Вот будет счастлив арендодатель.
Есть в медицине понятие гипердиагностика, когда доктора проявляют излишние старания, видя в человеке болезнь, которой на самом деле нет. Здесь похожий случай: чиновники то ли пытаются угодить главному шефу, то ли самоутверждаются, но это явное перестарание только вредит нашему взаимодействию. Я уже не говорю про то, что это PR, причем совершенно бесплатный.
Так вот, я не убрала это фото и вконец испортила отношения с человеком. Ну, и бог с ним, у журналистов и так немного друзей, и чем больше ты пишешь, тем меньше их становится. И я к этому готова.
Жаннат НУГМАНОВА