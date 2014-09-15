В минувшее воскресенье, 14 сентября, в 22.33 в диспетчерскую службу ЕДДС ДЧС ЗКО поступило сообщение от жителя города Уральска. Парень сообщил, что он заблудился в лесу. После работы он хотел дойти пешком до родственников, которые живут в районе 2-ой дачной. Не зная местности, молодой человек решил срезать путь и заблудился. НЕ растерявшись, он набрал номер спасательной службы, и объяснил ситуацию. Дежурное подразделение отряда вместе с кинологами немедленно выехали к примерному местонахождению заблудившегося парня. Спасатели поддерживали связь с парнем через мобильный телефон, с помощью которого они узнавали его местонахождение. Через четыре часа силами спасателей отряда живой и здоровый он был найден в лесополосе вблизи района 3-ей дачной. По словам парня, он заблудился и не смог выйти назад. В поисковой работе принимали участие 6 спасателей, 1 ед. техники и 1 кинологический расчет. Сначала года спасателям отряда приходилось выезжать на подобные случаи 8 раз.