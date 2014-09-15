Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 15 сентября, в городском суде продолжился судебный процесс, на котором представитель университета объявила об отказе гражданского иска, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Между ТОО "Акела" и университетом ЗКАТУ им. Жангир-хана было заключено 3 соглашения и несколько дополнительных. В общей сложности на счет ТОО "Акела" было перечислено 198 млн тенге, а было возвращено 160 млн тенге, прямой ущерб составил 37 млн тенге. Общая сумма вместе с грантами составила 235 млн тенге, именно такую сумму заявил в гражданском иске ЗКАТУ имени Жангир-хана. - Вы поддерживаете гражданский иск в отношении Алины ХАКАЛО? - спросила представителя университета судья Найля ДЖУНУСОВА. - Гражданский иск вступил в законную силу и находится в исполнении с апреля текущего года. Однако мы отказываемся от него, - ответила представитель Тамара ЕРБОЛАТКЫЗЫ. К слову, суд удовлетворил ходатайство об отказе иска. Также на судебном заседании была допрошена свидетель Даметкен МУХАМБЕТОВА, заместитель главного бухгалтера ЗКАТУ им. Жангир-хана. - Вам известно ТОО "Акела"? - задал вопрос прокурор Асылбек ИМАНГАЛИЕВ. - Да, между ТОО Алины ХАКАЛО и университетом было заключено 3 грантовых соглашения. ХАКАЛО действовала как представитель трастового фонда по поддержке малого и среднего бизнеса. При подписании грантового соглашения я не присутствовала, нам приносили уже заключенные договора,- ответила свидетель Даметкен МУХАМБЕТОВА. -Вы не интересовались у руководства, с какой целью на ТОО "Акела" пересылались такие суммы? - спросил прокурор. На этот вопрос свидетельница ответила отрицательно. Следующий вопрос задал адвокат Алины ХАКАЛО Ярослав РАВДЕЛЬ. - Между университетом и ИП АКАШАЕВОЙ были какие-либо соглашения? - спросил адвокат. - Вроде были, точно не знаю. Заключались соглашения с ИП АКАШАЕВОЙ для обучения, проведения тренингов по молодежному крылу и для маркетинговых исследований, - ответила свидетельница Даметкен МУХАМБЕТОВА. -Вы лично видели Алину ХАКАЛО или Айнагуль АКАШАЕВУ? У вас имеются какие-либо претензии к АКАШАЕВОЙ,- спросил прокурор Асылбек ИМАНГАЛИЕВ. -Нет. Претензий к АКАШАЕВОЙ никаких не было, - сказала свидетельница Даметкен МУХАМБЕТОВА. Следующее судебное заседание пройдет 24 сентября в 10:00.