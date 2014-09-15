Сегодня, 15 сентября, вынесли приговор двум грабителям из села Актау Таскалинского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". taskala1 Судья Таскалинского районного суда Назымгуль САМАРКАНОВА признала 38-летнюю Гуляйшу КУАТОВУ и 40-летнего Нурбола СУЮНШАЛИЕВА виновными в грабеже и приговорила КУАТОВУ к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на пять лет. Ее сообщник СУЮНШАЛИЕВ приговорен к 6 годам тюрьмы в колонии общего режима. Преступление было совершено в ночь на 13 февраля 2014 года в селе Актау Таскалинского района. Пьяный Нурбол СУЮНШАЛИЕВ пришел к односельчанке Гуляйше КУАТОВОЙ и попросил денег в долг. Она, в свою очередь, ответила, что денег нет, но они есть у местного жителя - пенсионера Кубайдуллы АХМЕТОВА. По ее словам, она один раз просила у него пять тысяч тенге, и он ей дал, но во второй раз на просьбу ответил отказом. Односельчане решили припугнуть пенсионера и забрать у него деньги. Ночью СУЮНШАЛИЕВ пришел к КУАТОВОЙ. Женщина вынесла из дома носки, плоскогубцы и шарф. Они вместе пошли к дому АХМЕТОВЫХ. Чтобы на снегу следов не оставалось они на ботинки надели носки. Дом пенсионеров был заперт изнутри. Тогда СУЮНШАЛИЕВ с помощью ножа и плоскогубцев выдавил стекло, вошел в дом и открыл дверь. Однако его подельница в дом заходить не стала. В доме он выдернул шнур от телефона и отключил электричество. На шум вышел хозяин дома. СУЮНШАЛИЕВ стал его душить и требовать деньги, на что пенсионер из коробки в одной из комнат вытащил валенок, из которого достал сверток с одним миллионом тенге. Награбленное односельчане поделили между собой. Гуляйша КУАТОВА раздала долги, купила детям еду, одежду, пеленки, распашонки и ванночку, поскольку была беременна четвертым ребенком. СУЮНШАЛИЕВ также раздал долги, купил одежду и съездил в город. 9 августа они были арестованы, а позже преданы суду по статье 178 УК РК - "Грабеж, совершенный в крупном размере". - Приняв во внимание хорошую характеристику по месту проживания, наличие на ее иждивении трех несовершеннолетних детей и то, что ранее она не была судима, суд приговаривает КУАТОВУ Гуляйшу к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и отсрочкой сроком на пять лет, - зачитала Назымгуль САМАРКАНОВА. Женщина была отпущена из зала суда. - У меня муж болен, у него постоянные потери памяти, - плача рассказала Гуляйша КУАТОВА после приговора. - Я практически сама воспитываю троих детей, старшему сыну 17 лет, средней дочери - 9, а младшей - 5 лет. Сейчас они с моими родственниками. Своего жилья у нас нет, все время снимаем, все время переезжаем с места на место. Денег нет, и помощи ждать нам неоткуда. Только из-за трудного положения я пошла на это преступление. К слову, женщина алкоголем не злоупотребляет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. taskala3   taskala2 taskala4 taskala5 taskala6 taskala7   Видео Ербола АМАНШИНА