- Показателен тот факт, что задолженность по уплате членских взносов за 4 квартал 2013 года имели и председатель областного филиала, аким области Ногаев, первый заместитель акима области Шапкенов, заместитель акима области Салыков (сейчас помощник акима области), руководитель аппарата акима области Токжанов и многие другие, - сказал Редкокашин. По словам Владимира РЕДКОКАШИНА, в августе 2014 года рабочая группа центрального аппарата партии и комитета выезжала в Западно-Казахстанский областной филиал, где подробно ознакомилась с работой партийного органа. - Необходимо отметить, что в областном филиале проводится определенная работа по борьбе с коррупцией, по соблюдению партийной дисциплины, в том числе по своевременной уплате членских взносов (...) В результате проводимой работы за шесть месяцев 2014 года было привлечено к ответственности 24 члена партии, из них 7 - за коррупционные действия. (...) Вместе с тем имеются серьезные недостатки и упущения. Одним из основных требований к партии является организация своевременного сбора членских партийных взносов, - подчеркнул Редкокашин. По его словам, в текущем году количество членов партии сократились на 25 тысяч. Причинами этому явились нарушение партийной дисциплины, требования уставов, а также совершение коррупционных правонарушений. - Исключение из партии является крайней мерой нарушения. Каждый случай тщательно расследуется, - отметил он.