Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Работы по остановке подачи природного газа начнутся с сегодняшнего дня, 16 сентября. По сведению Атырауского производственного филиала АО «КазТрансАймак», первый этап планово-ремонтных работ затронет левобережную часть города с 16 по 19 сентября. Затем настанет очередь правобережной части – с 20 по 24 сентября. Это ежегодная практика газовиков. В прошлом году подобные отключения фиксировались дважды – летом и осенью. Во время отключения газа в городе отмечается нехватка хлеба. Практически все 17 хлебопекарен города работают на природном газе.