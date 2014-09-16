Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон предупредил сторонников независимости Шотландии, что их победа на референдуме об отделении от Соединенного Королевства приведет к "разводу, а не к попытке пожить отдельно", сообщает Русская служба BBC.
"Это решение может разрушить нашу семью народов и оторвать Шотландию от Соединенного Королевства", - сказал Кэмерон, выступая в Абердине. Это второй визит британского премьера в Шотландию за последние семь дней и последний перед референдумом, который должен состояться в четверг 18 сентября.
В своей речи в абердинском аэропорту Дэвид Кэмерон заявил, что положительный ответ на вопрос референдума о том, должна ли Шотландия стать независимой страной, приведет к необратимому расколу Соединенного Королевства.
"В пятницу наши люди могут проснуться в другой стране", - сказал он.
"За детей и внуков"
"Мы должны хорошо представлять себе, что это решение будет необратимым, что повторения референдума не будет. Если жители Шотландии проголосуют за независимость, Британия окажется расколотой, и мы двинемся в будущее разными путями".
"Когда настанет день голосования, люди должны сознавать, что они голосуют не просто за себя, а за своих детей и внуков, за грядущие поколения", - сказал британский премьер.
Он напомнил, что в случае отделения у Шотландии не будет единой с Британией валюты, и что ее вооруженные силы придется создавать заново.
При этом Дэвид Кэмерон обещал предоставить Шотландии новые широкие полномочия в области налогообложения и формирования бюджета в случае, если на референдуме победят противники отделения.
Салмонд просит не пугать
Ранее в понедельник первый министр Шотландии Алекс Салмонд, выступая в Эдинбурге на встрече с группой видных шотландских бизнесменов, осудил лондонских политиков, которые, по его словам, занимаются запугиванием избирателей.
Он назвал референдум уникальной возможностью для шотландцев выразить свою позицию по вопросу о независимости.
Поддерживающие независимость шотландские бизнесмены выпустили совместное заявление, в котором они развивают мысль о том, что положительный ответ на вопрос об отделении позволит Шотландии проводить экономическую политику, которая обеспечит ей в будущем более устойчивую экономику.
Они также предупреждают, что отказ от независимости может обернуться для Шотландии выходом из состава ЕС, учитывая рост популярности в Англии ультраправой Партии независимости Соединенного Королевства UKIP.
Бекхэм спешит на помощь
Между тем противников независимости Шотландии поддержал знаменитый футболист Дэвид Бекхэм. Он призвал шотландцев сохранить и обновить исторические связи между составными частями Британии.
Бекхэм призвал жителей Шотландии не разрушать союза, который, по его словам, является предметом зависти всего мира.
Последние опросы показывают, что явного перевеса нет ни у одной из сторон.
Три опроса, проведенные в конце прошлой недели, показали небольшой перевес противников независимости, а один опрос выявил лидерство их оппонентов. Однако разрыв между двумя лагерями находится в пределах статистической погрешности.
Сводка шести опросов, проведенных в период с 9 по 12 сентября, свидетельствует, что против независимости намерены высказаться 51% избирателей, а положительный ответ дадут 49%.