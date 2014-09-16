12 сентября специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО огласил приговор Сагату ЕЛЕУГАЛИЕВУ, обвиняемому в убийстве гражданина РФ Шамиля АРСАМИКОВА, сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО. Тело 18-летнего Шамиля АРСАМИКОВА с открытой травмой черепа было найдено 30 апреля 2014 года в гараже по улице Садовая. Как стало известно, житель города Урус-Мартан (Чечня, РФ) временно проживал в Уральске и занимался ремонтом машин. По версии следствия, 28 апреля молодой человек пытался совершить изнасилование супруги ЕЛЕУГАЛИЕВА. На крики о помощи своей супруги из дома выбежал находившийся в состоянии алкогольного опьянения ЕЛЕУГАЛИЕВ и, схватив железную трубу, произвел несколько ударов по голове АРСАМИКОВА, в результате чего последний скончался, а подсудимый закрыл гараж на замок и ключи выбросил. Судебно-медицинская медэкспертиза показала, что АРСАМИКОВ умер вследствие осколочного перелома свода и основания черепа и ушиба головного мозга. 3 мая оперативники задержали ранее судимого за грабеж Сагата ЕЛЕУГАЛИЕВА 1967 года рождения, которому было предъявлено обвинение по статье 96 часть 1 УК РК - «Убийство». Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Сагат ЕЛЕУГАЛИЕВ признан виновным по статье "Убийство" и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.