Иллюстративное фото с сайта www.bryansktoday.ru Иллюстративное фото с сайта www.bryansktoday.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на прокуратуру ЗКО. По сообщению прокуратуры ЗКО, 11 сентября судья специализированного межрайонного уголовного суда по ЗКО вынесла приговор 35-летнему тренеру по волейболу из Таскалинского района. Насильника приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Тренер спортивной школы был передан суду по обвинению в изнасиловании 14-летней школьницы из Зеленовского района. Напомним, как стало известно в суде, 28 июня примерно в 11:30 часов тренер по волейболу ДЮСШ, находясь в одном из поселков ЗКО, позвонил на сотовый телефон малознакомой несовершеннолетней школьнице и предложил ей встречу. Девочка отказалась. После чего тренер позвонил ей с угрозами в адрес родных и ее самой. Девочка пришла на встречу к заброшенному зданию. Там мужчина насильно посадил ее в свой автомобиль, заблокировал двери и увез в степь, где дважды изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. По данному факту органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело, и насильнику было предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления по статье "Изнасилование". Он был взят под арест до суда. К слову, на предварительном следствии мужчина свою вину не признавал полностью, а на суде заявил, что все было по обоюдному желанию. Гособвинение запросило для тренера-педофила лишение свободы сроком на 12 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.