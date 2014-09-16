Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». adlet Мать 10-летнего Адилета Жанылсын КУСПАНОВА довольна решением суда. - Суд встал на нашу сторону и обязал АО «Атырау Жарык» выплатить более 11 млн тенге. Из них 9,9 млн - это средства на протезы, 1 млн - за причиненный моральный ущерб и 200 тысяч тенге - расходы на посещение республиканского ортопедического центра, - сказала Жанылсын КУСПАНОВА. Напомним, в апреле 10-летний Адилет получил термические ожоги обеих рук. Играя во дворе дома, он забежал на открытую территорию трансформаторной станции. Правда, представители «Атырау Жарыка» отрицали сей факт. В результате несчастного случая хирурги областной детской больницы при участии специалистов из Алматы провели сложнейшую операцию. Как отметили тогда врачи, эта была крайняя мера, мышцы практически сгорели. После этой трагедии мать ребенка подала в суд на регионального "монстра" энергетики – АО «Атырау Жарык». Руководство компании склоняло Жанылсын КУСПАНОВУ на мировое соглашение, но та отказалась. - Теперь мы будет ждать окончательного решения, когда сможем получить средства. После этого займемся вопросами поездки. Нам придется поехать в Германию, такое решение предложили специалисты. Операция будет не одна. К тому же через каждые два года придется менять протезы. Это также требует средств. После, думаю, будем еще раз подавать в суд на «Атырау Жарык». Во всяком случае, это позволяет закон, - пояснила Жанылсын КУСПАНОВА.