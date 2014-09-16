Иллюстративное фото с сайта mir24.tv Иллюстративное фото с сайта mir24.tv Массовое отравление вахтовиков в Актюбинской области могло произойти из-за неправильного приготовления пищи, передает корреспондент Tengrinews.kz. Такое предположение высказали в областном департаменте по защите прав потребителей. Специалисты не стали исключать человеческий фактор. По их мнению, причиной массового отравления, вероятнее всего, был вирус, переносчиком которого мог стать работник пункта общепита. Кроме того, в департаменте озвучили мнение, что на предприятии АО "АктобеМунайГаз" нарушались требования по приготовлению пищи. Напомним, массовое отравление рабочих предприятия произошло 12 сентября. Около 100 вахтовиков обратились в областную инфекционную больницу с жалобами на головную боль, рвоту, диарею и общее плохое самочувствие. Были госпитализированы 17 человек. Все они накануне вернулись с очередной вахты из поселка Жанажол. Пострадавшие продолжают лечение, их состояние здоровья врачи оценивают как стабильное. Между тем массовое отравление расследует департамент по защите прав потребителей, который отправил комиссию на предприятие. Специалистами взяты пробы воды, пищевых продуктов, а также получены анализы от работников столовой. Итоги лабораторных исследований станут известны через несколько дней, в случае обнаружения опасных для здоровья бактерий деятельность столовой будет временно приостановлена. Результаты исследований в этом случае будут отправлены в суд.  