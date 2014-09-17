Иллюстративное фото с сайта alternews.com
В Генеральной прокуратуре пояснили, что любой человек, который будет заниматься экстремистской деятельностью будет отвечать перед казахстанским законом, в том числе, если такую деятельность по отношению к Казахстану ведет иностранный политик, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
"(В законопроекте - Прим.автора) есть пункт о тех, кто публично выступает против суверенитета, территориальной целостности Казахстана. Относится ли это к политикам такого уровня, как господин Жириновский и еще другой есть, я просто фамилию не помню, который в интернете выложил (текст - Прим.автора) по поводу права на существование в природе Казахстана или казахов как казахской нации и так далее? То есть это такие попытки заложить сомнения о суверенитете нашей страны. Попадают ли в этот список политики даже вот такого масштаба?", - поинтересовалась депутат Сената Парламента Бырганым Айтимова у заместителя генерального прокурора Андрея Кравченко, который представлял в комитете верхней палаты проект поправок в законодательство, касающегося противодействия экстремизму и терроризму.
"Никакой разницы нет, будь это какой-то, скажем, мелкий предприниматель, учитель или политик высокого ранга. Те лица, которые будут замешаны в экстремистской деятельности, призывать к экстремизму, будь это политики высокого ранга любой другой страны, мы будем принимать те меры, которые будут даны нам законом и в целом законодательством Казахстана. Перед законом все равны", - заключил Кравченко.
Эту тему продолжил депутат Икрам Адырбеков.
"В статье 17 говорится: не допускается въезд в Республику Казахстан иностранцев или лиц без гражданства, осуществляющих подрывную деятельность против Республики Казахстан, публично выступающих против суверенитета и так далее. Я думаю, это им и не надо политикам, каким-то лицам въезжать в страну, они свое дело осуществляют через СМИ, они через СМИ попадают в каждую семью, в каждый дом", - сказал Адырбеков.
Он отметил, что в представленных поправках есть и другая статья, где говорится, что деятельность средства массовой информации приостанавливается или запрещается судом в установленном порядке в случае осуществления экстремизма с использованием СМИ. "Почему, например, какие-то политики заявляют или делают заявления, которые касаются нашего суверенитета, территориальной целостности и это СМИ имеет полный доступ к населению, распространяя эти заявления, почему против этих СМИ не принимается никаких мер?", - задал он вопрос заместителю генерального прокурора.
"В первую очередь, и Правительство, и правоохранительные органы принимали меры для того, чтобы заявить официальные протесты от имени Казахстана таким лицам. Поскольку они находятся за рубежом, они иностранные граждане и понятно, что наверное, в сферу деятельности правоохранительных органов Республики Казахстан они никогда не попадут, просто побоятся это сделать, но через СМИ эта информация безусловно распространяется очень быстро", - согласился с депутатом Кравченко. В то же время он отметил, что Генеральную прокуратуру очень тревожит тот факт, что практически половина российских каналов, которые работают на территории республики, остаются неучтенными в уполномоченном государственном органе. В связи с этим, он не исключил, что вещание не вставших на учет в РК зарубежных телеканалов может быть запрещено.
Ранее казахстанские депутаты уже высказывали мнение, что руководство страны не должно оставлять без внимания провокационные заявления лидера ЛДПР, депутата Владимира Жириновского.
Металлические двери в Уральске, Аксае