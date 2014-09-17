Иллюстративное фото с сайта www.jokey.kz Иллюстративное фото с сайта www.jokey.kz Депутат мажилиса РК Нуртай Сабильянов раскрыл неожиданные подробности о сети торгово-развлекательных центров Mega. Оказывается, данные ТРЦ получают субсидии от государства. Причем размеры помощи исчисляются миллиардами тенге, сообщает корреспондент Nur.kz. Сабильянов при рассмотрении республиканского бюджета на 2015-2017 годы предложил прекратить субсидировать эти объекты, потому что программа финансовой помощи "не приносит положительного влияния на нашу экономику". Представители Mega ответили через журнал "Форбс". Они признали, что "за 2012-2013 группа MEGA получила государственные субсидии на уменьшение процентной ставки по банковским кредитам на общую сумму 3,1 млрд тенге Данные субсидии позволили объектам MEGA выстоять в сложный период и вернуться к стабильной деятельности.". При этом в ТРЦ обратили внимание, что "за период существования торгово-развлекательными центрами MEGA в бюджет государства было уплачено налогов на сумму 6,2 млрд тенге, были созданы и сохранены более 10 000 рабочих мест". Главный PR-щик Mega Алишер Еликбаев уточнил некоторые моменты. "Государственные субсидии Mega не получала напрямую. Эти деньги направлялись в банки, в которых были взяты кредиты на строительство наших центров в Алматы, Астане, Актобе и Шымкенте. На примере это выглядит так. Допустим, молодая пара взяла кредит на покупку квартиры. Процентная ставка по ипотеке – 13%. Но государство решило поддержать молодых людей и взялось субсидировать часть этой процентной ставки, которая вместо 13% стала, например, 6%. То есть государство фактически не дает молодой паре денег, но компенсирует часть их затрат по ипотеке. Точно также с поддержкой бизнеса", - дал объяснение Еликбаев. При этом он уточнил, что руководство Mega ранее направляло письмо в Министерство финансов с просьбой прекратить субсидирование центров в Алматы и Астане. "Как социально ответственный бизнес мы понимаем, что пора уже сказать "спасибо" и самим впрячься по выплате кредитов. Но это касается только городов Алматы и Астаны. В Актобе и Шымкенте ситуация несколько иная. Там и проходимость меньше, и арендная плата ниже. К тому же сроки окупаемости проектов MEGA Aktobe и MEGA Shymkent из-за последствий девальвации 2009 были увеличены с 10 до 17 лет, поэтому считаем целесообразным сохранение субсидий по этим ТРЦ", - сказал Еликбаев. Он также отметил, что MEGA Alma-Ata 2 открытый в 2013 году, и MEGA Park, открытый в Алматы в 2014 году, были построены на кредиты, выданные банками второго уровня. Эти объекты не принимают участия в программе государственного субсидирования, все займы были осуществлены на рыночных условиях.