Встреча корреспондента портала «Мой ГОРОД» с алматинцем Сергеем ЛИВАДНЕВЫМ произошла в Аксае, куда он прибыл вместе с товарищами в качестве промышленного альпиниста. Но оказалось, главное увлечение парня – это горы, и на его счету неоднократные восхождения на семитысячники Памира.
А началось все, когда Сергею было 13 лет. Тогда-то парень (а сейчас ему 29 лет) впервые вступил на горную тропу.
- Первый трек мне хорошо запомнился, - рассказывает наш собеседник. - В коммерческом альпинизме (альпинистские сборы на платной основе - прим. автора) услуги носильщика платные: 1 килограмм – 1 доллар. А снаряжение альпиниста в среднем тянет на 25 килограммов. Доходит и до 50-ти. Разумеется, тогда мне, подростку, хотелось заработать. К тому же была физическая подготовка - занимался спортом. Хотя, конечно, нести на себе груз - работа не из легких.
Вообще коммерческий альпинизм – это услуги турфирм для людей, не имеющих специальной подготовки, но просто обожающих экстрим. Турфирма разрабатывает маршрут, предоставляет гидов, носильщиков.
По словам Сергея, среди любителей подняться на Хан-Тенгри, пики Ленина и Коммунизма больше все же иностранцев. Герой нашего рассказа на протяжении восьми лет работал с руководителем швейцарской школы альпинизма – сопровождал его группы во время восхождения на Памир.
К слову, альпинистский путь он начал в Заилийском Алатау - Алматинском и Алмарасанском ущельях (высота две тысячи метров), а потом уже был Памир…
«Здесь вам не равнина, здесь климат иной...»
Как рассказал Сергей, на семитысячник пик Ленина, что на границе Киргизии и Таджикистана, он уже взял за правило подниматься пару раз в год. Были восхождения с экспедицией, но большей частью – «соло», то есть одиночный подъем.
- Обычно восхождение на такую высоту проходит поэтапно. Где-то на пяти тысячи метрах разбивается лагерь. Отдых. Потом подъем на шесть тысяч. Отдых. Так происходит акклиматизация. А потом уже начинается штурм вершины. Но есть еще и другой вид подъема, так называемый альпийский стиль, когда на штурм идут без отдыха. Но здесь есть один нюанс – подняться на вершину нужно до 16.00 часов. Почему именно до этого времени? Да потому что в это время начинает меняться погода в горах – может пойти снег, усилиться ветер. И подъем будет просто невозможен. Поэтому, если даже до заветной вершины осталось каких-то пару метров, но время подходит к 16.00 часам, лучше спуститься в лагерь, - объясняет альпинист.
- Был случай, когда двое иранцев поднимались на пик Ленина, - продолжает он. - Спускавшаяся с горы российская экспедиция их предупредила – времени уже мало, не успеете. Иранцы заверили – немного отдохнем и спустимся. Но пошел снег, и они попали в пургу. Только на другой день по рации мы получили сообщение, что им нужна помощь. Затем связь пропала. Поскольку прошло уже немало времени, мы не думали найти граждан Ирана живыми. Но к нашему удивлению, они сами вышли к нам навстречу. Правда, у одного из них были расстройства с психикой. Только в лагере, когда мы отпоили их чаем, и была оказана медицинская помощь, незадачливые скалолазы пришли в себя.
По словам Сергея ЛИВАДНЕВА, в горах практически каждый новичок подвергается высотной гипоксии или горной болезни. Проявляется она по-разному: на кого-то находят приступы беспричинного веселья, эйфория, а кто-то испытывает депрессию, хандру, головные боли, сонливость.
«Ты идешь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины…»
- Как же осуществляется восхождение на вершину? Если это экспедиция, то идут цепочкой – след в след. Приходится идти по гребню ледника. Если подъем по отвесной скале, то используются искусственные опоры. Подъем занимает порядка пяти часов. Столько же тратится на спуск.
Но это только на первый взгляд кажется, что альпинизм – это романтика. На деле – риск. Каждый час. Каждую минуту.
- Камнепады, глыбы льда, трещины подстерегают на каждом шагу. К счастью, меня это обошло. А вот мой друг пару раз попадал под камнепад. Был случай, когда альпинист из Болгарии установил палатку, а она вдруг стала оседать. Оказалось, что под снегом трещина, - рассказывает Сергей.
Вообще, как говорит альпинист, если в плане подъема пик Ленина намного легче в отличие от сурового пика Коммунизма (высота 7495 метров), то в плане безопасности «дедушка Ленин» далеко не безопасен. Именно на этот пик приходится наибольшее число несчастных случаев и смертей. Так, в 90-х годах прошлого века здесь льдом засыпало экспедицию из 40 человек. Только недавно были найдены тела восьми погибших более двадцати лет назад – вытаяли из-подо льда.
Духи гор
Рассказал Сергей и о случае, произошедшем с ним на Памире.
- Обычно, чтобы было легче перемещаться в горах, натягивается веревка, что-то вроде перил. Она надежно закрепляется, и можно, перехватывая ее руками, смело двигаться. Дело было утром. Я заметил темный силуэт впереди себя, ну, и подумал, что кто-то натягивает веревку, и пошел по ней. Добрался я благополучно. Причем перила были натянуты, как положено. Позже, уже в лагере, мне друг сказал: «Серега, ты родился в рубашке. Знаешь, я ведь следом пошел за тобой. Едва ухватился за веревку, как выдернул ее из снега – она оказалась совсем не закрепленной»…
Вообще в горах есть много чего загадочного и мистического. Ну, вот, например, гора может не пустить к себе. Бывает поднимется благополучно экспедиция на вершину, а идущей следом группе начинаются препоны: появляется туман, усиливается ветер… Приходится ждать, когда гора сменит гнев на милость. И недаром на всех горных пиках наравне с флагами государств альпинисты устанавливают кресты – в знак Божией милости к покорителям вершин.
«Парня в горы тяни – рискни!»
Горы – это, как пел Высоцкий, действительно испытание на выносливость, надежность и дружбу. Бывает «рыцарь без страха и упрека» в горах действительно становится «и не друг, и не враг, а - так»… Трудности и постоянная опасность сбивают с храбреца спесь и уверенность.
- Как-то с нами было двое ребят из Алматы, - вспоминает Сергей ЛИВАДНЕВ. - Пока летели в вертолете, готовились к восхождению, более отважных парней нельзя было и представить. Да еще оказались всезнайками, просто ходячие энциклопедии. А вот когда столкнулись с реальностью, увидели вершину, до которой предстоит добираться, присмирели.
Вообще в горах, как и на войне, становится ясно, кто и что собой представляет, считает он.
- Есть такое выражение: «Я с ним бы в разведку не пошел». Его можно применить и в альпинизме. В одной связке с таким вот «другом» я бы тоже не пошел.
На счету у Сергея многократные восхождения на пик Ленина. А в этом году он впервые поднялся на одну из величайших точек Земли – пик Коммунизма.
Летом он занимается альпинизмом, сопровождает экспедиции, сотрудничает с турфирмами. А зимой парень переквалифицируется в горнолыжного инструктора. А еще у Сергея кроме гор есть увлечения – мотоциклы и велосипед. Мечтает он побывать во всех уголках планеты. Ну, а пока собирается в Болгарию, на альпинистские сборы.