Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz 28-летний бухгалтер коммунального казенного предприятия «Достык мектепке дейін» Бекжан УТЕГЕНОВ угодил за решетку из-за страсти к играм, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По материалам уголовного дела, за 2 года молодой специалист проиграл 12 миллионов 727 тысяч тенге в букмекерской конторе. В 2012 году, получив материальную ответственность на имущество детского сада, УТЕГЕНОВ впервые решил рискнуть и перевел около 200 тысяч тенге со счета казенного предприятия на собственный счет, а затем передал деньги в букмекерскую контору. Краденные деньги горе-игрок поставил на спортивные игры. В последующем счетовод решил продолжить игру. Ежемесячно с помощью электронного ключа он перечислял от 350 тысяч до полутора миллионов тенге в месяц на счет букмекерской конторы. Выиграть деньги не получилось. На суде незадачливый игрок раскаялся в произошедшем. С июня 2012 года по март 2014 года он присвоил более 12 миллионов тенге. По статье «Растрата вверенного чужого имущества» в особо крупном размере бухгалтеру грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Баян САГИМБАЕВА