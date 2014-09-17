benzin_ocheredi2В городе кончаются запасы самого популярного среди автомобилистов бензина марки АИ-92, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным управления промышленности и предпринимательства, ГСМ хватит только на ближайшие 5 дней. На некоторых автозаправочных станциях его уже отпускают только по талонам. Покрыть дефицит бензина чиновники надеются российским топливом, но пока поставок из соседней страны нет. - Имеется дефицит бензина марки АИ-92. На сегодняшний день запасы на АЗС остались на 5-6 дней.  Сейчас в пути находится определенный объем. На нас на сентябрь месяц определен объем, который будет импортироваться с Российской Федерации. Это порядка 4000 тонн.  Планируется отгрузить его после 20 сентября, - прокомментировал ситуацию в области руководитель Актюбинского областного управления промышленности и предпринимательства Багжан ТЛЕГЕНОВ.