22-летняя жительница Кызылординской области прибыла в Атыраускую область несколько дней назад. Находясь в кафе, закатила скандал, обвинив двух посетителей в пропаже сотового телефона. Несмотря на то, что перед ними находилась женщина в форме майора, тут же был вызван наряд полиции, который задержал женщину. - За неповиновение сотрудникам полиции на нее было заполнен административный протокол. Решением суда женщина была арестована на 15 суток. И в данное время находится в приемнике-распределителе, - сказала. Позже полиция выяснила, что она мало того, что не майор, так еще оказалась должна 7,5 тысяч тенге водителю такси за то, что несколько часов «куролесила во всему городу». Заявление таксиста также имеется у полиции. Сейчас полиция проверяет ее причастность к другим преступлениям на территории области. - Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по двум статьям по 328 УК РК – самовольное присвоение звания представителя власти и статье 177 УК РК - мошенничество, - пояснила Гульназира МУХТАРОВА.