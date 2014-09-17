"Для народа Казахстана День Независимости занимает особое место. Чтобы независимость наша была крепкой, необходимо осознавать ее ценность. Это долг каждого гражданина перед своей Родиной. Насколько сегодняшнее поколение осознает ответственность этого долга? С началом декабря во всех городах нашей страны начинается масштабная подготовка к празднованию Нового года. На высотные здания вывешиваются поздравительные плакаты, устанавливаются украшенные ели. Но до начала нового года наша страна отмечает великие праздники - День первого президента и День независимости, о которых информацию увидеть практически невозможно. Только за 3-4 дня в СМИ появляются некоторые передачи, бегущие строки с информацией. Это показывает, что День первого президента и День независимости остаются в тени Нового года", - сказал он, озвучивая свой депутатский запрос на имя премьер-министра РК Карима Масимова. По словам депутата, в первую очередь нужно уделить должное внимание "великим праздникам". "Мы не против празднования Нового года, украшения наших городов, но, в первую очередь, мы должны помнить о том, что у нас есть праздники - День первого Президента и День независимости", - добавил он. По словам мажилисмена, День первого Президента и День независимости имеют большое значение с воспитательной точки зрения. "В связи с этим предлагаем правительству поручить министерствам и местным исполнительным органам организацию мероприятий по украшению улиц и площадей плакатами, стендами, раскрывающими деятельность главы государства, олицетворяющими дух независимости и демократии, которые будут призывать народ, молодежь к патриотизму, единству, общественному согласию и толерантности", - сказал он.