©Данияр Мустафинов ©Данияр Мустафинов Нашумевший баннер казахстанского сотового оператора Tele2 пропал с крыши дома в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом заявила руководитель пресс-службы компании Елена Мухсинова. Речь идет о провокационной рекламе - рядом с баннером Kcell красовалась надпись "...рекомендует Tele2". Это вызвало бурное обсуждение в социальных сетях, компанию чаще хвалили за креативный ход. Однако некоторые пользователи интернета были уверены в том, что это фейк. "Эта идея действительно принадлежит компании Tele2. Буквально за несколько дней мы придумали баннер, и решили разместить его на крыше одного из домов по Аль-Фараби рядом с баннером компании Kcell, - комментирует Мухсинова. - Около 16.00 он был размещен по заказу нашей компании, однако ближе к вечеру, примерно в 20.00, нам сообщили, что билборд снят. Мы на сегодняшний день не знаем, кто это сделал, по какой причине баннер "...рекомендует Tele2" рядом с рекламой Kcell был демонтирован. В связи с пропажей нашего рекламного билборда мы планируем обратиться в правоохранительные органы". На вопрос корреспондента Tengrinews.kz о том, почему они решили потроллить Kcell, а не Beeline, который также является конкурентом, Мухсинова ответила: "Нам просто понравилось это здание и установленный на нем билборд". По ее словам, баннер с этой надписью единственный в городе. "Если баннер найдется, мы повесим его обратно", - добавила собеседница. В свою очередь, директор по развитию массового рынка компании Kcell Хикматулла Насритдинходжаев подчеркнул, что Kcell всегда выступает за честную конкуренцию. "Мы призываем всех наших коллег по рынку вести добросовестную конкурентную борьбу, в том числе и средствами рекламы. В настоящее время мы готовим обращение в АЗК, чтобы получить правовую оценку действий ТОО "Tele2", которое ранее уже было оштрафовано за недобросовестную конкуренцию", - отметил он в ответе на запрос корреспондента Tengrinews.kz. Компания Tele2 и ранее отличалась креативностью. Несколько лет назад сотовый оператор запустил вирусную акцию "Донер сперм". Женщинам предлагали родить от любого мужчины мира, якобы в банке спермы компании "Донер сперм плюс" находятся вклады более 80 миллионов мужчин, в том числе известных звезд, актеров и футболистов. При этом в объявлении был указан номер телефона сотового оператора Tele2. Позже выяснилось, что предложение "родить от любого мужчины" оказалось очередной рекламной кампанией сотового оператора. В свою очередь, в Агентстве по защите конкуренции заявили, в этой рекламе можно усмотреть признаки недобросовестной конкуренции, так как в ней была размещена ложная информация о несуществующей фирме. В 2013 году компания Tele2 вновь увязла в "рекламном скандале". В связи с высказыванием руководителей сотового оператора "В стране грабительские цены на сотовую связь" компанию Tele2 оштрафовали на 2,5 миллиона тенге.