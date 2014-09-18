Как рассказал заместитель руководителя службы пожаротушения Олег Мессершмидт, среди пострадавших - посетители и работники кафе, а также прохожие, которых задело взрывной волной. Пострадавших госпитализировали во 2,4,7 городские больницы и областную больницу. Напомним, взрыв в кафе в Алматы произошел в 21.52. На место прибыли службы пожаротушения - четыре автомашины и 32 человека личного состава. По предварительным данным, в кухне заведения взорвался газовый баллон. Как рассказал очевидец происшествия, сотрудники кафе почувствовали запах газа и попросили посетителей покинуть заведение, но, как только люди двинулись к выходу, прогремел взрыв. Известно, что здание не газифицировано, заведение проходило проверку на соблюдение правил пожарной безопасности. Точные причины взрыва в кафе в Алматы выясняются.