Иллюстративное фото с сайта auto.lafa.kz Иллюстративное фото с сайта auto.lafa.kz Чиновники предупредили жителей регионов Казахстана, что запасов топлива осталось всего на несколько дней. Актюбинским автовладельцам впору подавать сигнал SOS. Через 5 дней в области исчезнет 92-й бензин. Сейчас его продают лишь по талонам, а кое-где нет и этого, сообщает телеканал КТК. Настоящий топливный апокалипсис начнется, как выяснилось, через 5 дней. Об этом откровенно заявили чиновники. Запасов 92-го практически не осталось. Причина всё та же: отечественные НПЗ не справляются с потребностью автомобилистов. А бензин из России – дороже и не по карману местным предпринимателям. И все же покрывать надвигающийся топливный дефицит планируют все тем же российским топливом. Мертвая тишина на шымкентских заправках – привычная картина. Топливный дефицит приучил водителей покупать бензин из-под полы. Причем поиски надо начинать, когда бак опустел наполовину, рассказывают водители. Ведь на заправку может уйти несколько дней, да еще и некачественный бензин, не дай бог, попадется. "Некоторые АЗС ремонтируются, некоторые по талонам выпускают. И то приезжаешь, и по талонам нет. Приходится 80-ый наливать. Машины дорогие, страдают люди. Теперь думаем, малолитражку купить или на автобусе ездить", - поделился водитель Руслан Лашинулы. В Шымкенте уже две недели за рулём остаются только те, кому посчастливилось раздобыть талоны или найти друзей на АЗС. Правда, даже таким бензин выдают строго по лимиту: где-то 20 литров в одни руки, где-то 10. Автовладельцы грозят: вот-вот пересядут в автобусы. Но пока машин на улицах меньше не стало. Да и автобусы тоже чувствуют дефицит. Автопарк с трудом находит дизтопливо, и замер в ожидании подорожания ГСМ. При стоимости топлива 115 тенге работать стало тяжело, заявляют пассажироперевозчики и очень боятся, что цена на солярку сравняется со стоимостью ГСМ в странах Таможенного союза. Впрочем, с наступлением холодов у водителей возникнут другие проблемы – зимнее дизтопливо в Шымкенте днем с огнем не найти. Напомним, несколько дней назад чиновники признались, что ни правительство, ни Национальная компания "Казмунайгаз" пока не могут ликвидировать нехватку самых популярных видов топлива – солярки и бензина марки Аи-92.