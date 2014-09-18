В Актюбинской области начался суд над двумя школьниками. Старшеклассники жестоко избили женщину-таксистку и угнали её автомобиль, сообщает "Диапазон".
"Я умоляла их на коленях не трогать меня, но они продолжали бить. Это чудо, что я выжила после таких травм", – говорит потерпевшая.
В ювенальном суде начался процесс над двумя 17-летними старшеклассниками из Хромтау, которые жестоко избили женщину-таксистку и угнали ее автомобиль. Из обвинительного заключения следует, что Вадим Бедекер и Глеб Артемов в апреле этого года задумали нападать на хромтауских таксистов и отбирать у них выручку. Они купили новую сим-карту для звонка в службу такси, приготовили молоток и удавку из гитарной струны. 12 апреля, примерно в 23 часа позвонили в службу такси "Беркут", заказали машину на стадион. Вызов приняла таксистка 31-летняя Актоты Кульбаева на машине ВАЗ-2114. Бедекер сел на переднее пассажирское кресло, Артемов – сзади. Вадим принялся отвлекать таксистку, делая вид, что ищет в кармане деньги. В это время Артемов стал бить женщину молотком по голове. Бедекер кричал: "Бей ее" и удерживал Актоты руками.
Ей удалось выбежать из машины, но подростки ее догнали, поставили подножку. Они продолжили наносить беспорядочные удары молотком и ногами по голове и телу лежавшей женщины.
"Кульбаева прикрывала голову от сыпавшихся на нее ударов, – зачитывал заключение гособвинитель. – Артемов накинул на шею потерпевшей самодельную удавку. Уперся коленом в спину и стал душить. Потерпевшая потеряла сознание".
Подростки отнесли ее в машину и положили на заднее сиденье. За руль сел Артемов. Направились в сторону трассы Самара–Шымкент. Около гостиницы "Уют" женщина пришла в себя и выпрыгнула из машины. Бедекер и Артемов остановились и снова попытались затащить ее внутрь. Кульбаева держалась за заднее крыло машины и упиралась. После этого подростки оставили ее и уехали на машине в сторону гаражного кооператива. Из машины забрали сотовый телефон, две мягкие игрушки, брелок, пульт от автосигнализации, куртку и 2 тысячи 600 тенге. Проезжавший в районе гостиницы "Уют" работник ДГОКа увидел ВАЗ 14-й модели, одного парня, лежавшую на земле женщину и вызвал полицию. Когда приехали полицейские, подростки на легковушке уже скрылись. На поиски угонщиков отправился весь личный состав Хромтауского РОВД, перекрыли все выезды из райцентра. Подростков и автомобиль на окраине города нашли на следующий день. Легковушка застряла в грязи, поэтому подростки не смогли на ней далеко уехать. Актоты Кульбаева получила открытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной и теменной кости, перелом нижней челюсти справа, закрытый перелом левой кисти, другие переломы, ссадины и ушибы.
"Мы не согласны с квалификацией преступления. Мы не хотели убивать, мы просто хотели угнать машину", – говорили на суде подсудимые.
"Я умоляла на коленях их не трогать меня, говорила, что у меня есть трехлетняя дочь, – рассказала Актоты Кульбаева. – Говорю, забирайте все, я даже заявление не буду на вас писать. Но они не останавливались, били по-черному. Я голову прикрывала руками, поэтому у меня одна рука в переломах. Это просто чудо, что я осталась жива, наверное, потому что у меня есть дочь. Они меня хотели в багажник положить, но у меня ключей не оказалось. Оттуда я бы уже не вырвалась. Меня 10 часов откачивали, на живую зашивали все, врачи в шоке были, что я выжила после этого. Я помню все это нападение досконально, я не теряла сознание до последнего. У меня теперь страх дома оставаться одной, боюсь, когда в машине сидят на заднем сиденье".
Актоты еще предстоят долгое лечение, две операции. Женщине будут вживлять пластину в голову, из-за переломов одна рука почти не работает. Самообладанию женщины удивляются близкие. Сейчас Актоты снова таксует. Автомобиль ВАЗ-2114, который угоняли подростки, брат Актоты взял в кредит в октябре прошлого года.
На выездном процессе в Хромтау братья Актоты Серик и Берик давали показания. Прошло 5 месяцев с момента нападения, но они до сих пор не могут вспоминать случившееся без содрогания.
"Я был в шоке, когда зашел в палату к сестре. Она была вся в крови, живого места не было. Я даже не знал, как ее обнять", - рассказал брат Актокты.
Бедекер и Артемов учились в школе №1 в Хромтау. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Показания в суде они пока не давали, идет допрос свидетелей.
"Некоторые спрашивают, как ты смогла так сопротивляться, ты, наверное, спортсменка. Нет, я не спортсменка, я не знаю откуда у меня взялись силы. Я просто хотела жить", - поделилась пострадавшая.
