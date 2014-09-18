Такая затея сотрудникам надзорного органа пришла в голову после погромов, которые учинили болельщики по окончании матча между местным клубом и польской «Легией», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Напомним, игра состоялась 21 августа на центральном стадионе Актобе. За день до матча прямо в центре города произошла потасовка между фанатами обеих команд. Во время самой игры актюбинские болельщики тоже едва не подрались с поляками. Следить за порядком тогда пришлось спецназовцам. Тем не менее, после игры, которая закончилась поражением местного клуба, фанаты устроили потасовку у стадиона. Успокаивать разъяренных фанатов пришлось не только полицейским, но даже солдатам внутренних войск. После этого инцидента прокуроры, похоже, решили угомонить агрессивных болельщиков «жестким приемом». Они предлагают создать информационную базу недисциплинированных болельщиков. Теперь актюбинские фанаты могут оказаться в одном списке с самыми опасными фанатами Европы и стран СНГ. И выезд на зарубежные игры своих команд для них будет закрыт. Сами фанаты пока не решили: плохо это или хорошо. - Ну, запретят, так запретят. Мне лично все равно. Не поеду я, поедет кто-нибудь другой. А вообще, считаю, что фанаты - не преступники и ограничивать их в чем-либо не правильно. - говорит один из болельщиков ФК «Актобе» Фара.