Единственным вопросом в бюллетене значится: "Согласны ли вы с тем, что Шотландия должна быть независимой страной?". Общее количество зарегистрированных избирателей составляет 4 миллиона 285 тысяч 323 человека, сообщает "РИА Новости". © REUTERS/ Paul Hackett © REUTERS/ Paul Hackett В Шотландии в 7.00 (10.00 мск) открылись участки для голосования на референдуме. Единственным вопросом в бюллетене значится: "Согласны ли вы с тем, что Шотландия должна быть независимой страной?" Право голоса имеют являющиеся резидентами Шотландии британские граждане, граждане 52 стран Британского Содружества, граждане 27 стран ЕС и члены палаты лордов, а также военнослужащие, находящиеся в Великобритании или за границей, но зарегистрированные на избирательных участках в Шотландии. Возрастная планка была понижена с обычных 18 лет до 16. Общее количество зарегистрированных избирателей составляет 4 миллиона 285 тысяч 323 человека. Более 789 тысяч человек зарегистрировались для голосования по почте. Если большинство жителей Шотландии ответят "да" на вопрос референдума и тем самым проголосуют за независимость, 24 марта 2016 года регион выйдет из состава Соединенного Королевства. Опросы общественного мнения не дают точного представления об исходе голосования, показывая каждый раз разное распределение голосов. Исход голосования, очевидно, будет зависеть от тех, кто пока не определился с позицией. Референдуму предшествовали многомесячные кампании противоборствующих сторон. Буквально за несколько дней до исторической даты опрос YouGov показал, что количество сторонников независимости на несколько процентов превысило количество противников. Позднее, однако, ситуация изменилась, но разрыв остается минимальным: согласно последним опросам, "нет" намерены ответить 52% процента, "да" — 48%. Количество неопределившихся еще 17 сентября было достаточным для того, чтобы склонить чашу весов в ту или иную сторону. Явка ожидается высокая: не менее 80%, а некоторые эксперты предсказывают явку в 90%. Закроются участки в 22.00, после чего начнется подсчет голосов.    