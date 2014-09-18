Сотрудница МВД скончалась после тренировки в Астане. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил официальный представитель министерства Нурдильда Ораз. "17 сентября в помещении тренажерного зала спортивного комплекса "Алатау" скончалась 34-летняя сотрудница МВД по вольному найму. 15 и 17 сентября она по собственной инициативе посещала занятия по физической подготовке, ранее занятия не посещала", - сообщил Ораз. По его словам, когда ее обнаружили в бессознательном состоянии, была приглашена медицинская сестра спорткомплекса и оказана первая медицинская помощь, однако прибывшая бригада "скорой помощи" констатировала ее смерть. "Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка", - заключил официальный представитель. Отметим, сегодня в Министерстве внутренних дел подтвердили информацию о том, что в здании Мажилиса Парламента Казахстана в начале августа застрелился сотрудник полка полиции МВД по охране правительственных учреждений, 24-летний лейтенант полиции. Сейчас, по данным заместителя министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, проводится служебное расследование. Проверка еще не закончена.