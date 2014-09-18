Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".shi Драка между студентами произошла сегодня, 18 сентября, примерно в 2.30 ночи возле дома №55 по улице Жангир хана прямо возле ворот к общежитию ЗКАТУ им.Жангир хана. Как стало известно, именно отсюда в областную клиническую больницу привезли четырех молодых людей с ножевыми ранениями. - Были доставлены четверо молодых людей, двое из которых после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение, - рассказала "МГ" замдиректора управления здравоохранения по ЗКО Маншук АЙМУРЗИЕВА. - Двое в тяжелом состоянии, они были прооперированы. В настоящее время один из них находится в реанимационном отделении, у него диагностировано колото-резаное ранение грудной клетки с ранением в сердце и брюшную полость. У второго - колото-резаное ранение грудной клетки. Двое молодых людей, находящихся в настоящее время в больнице, оказались студентами из Атырау и Актау. В полиции сообщили, что орудия преступления изъяты и в настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Другие подробности выясняются. shi2 Фото Медета МЕДРЕСОВА